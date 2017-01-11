Управа Пыхья-Таллинна ищет парковых смотрителей, в чьи обязанности войдет поддержание порядка на территории Штромки и Коплиского парка. Создание в Пыхья-Таллинне двух рабочих мест парковых смотрителей одобрила в среду Таллиннская мэрия.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, городской бюджет 2017 года предусматривает выделение значительных средств на масштабную реконструкцию парковой зоны Штромки и Коплиского парка, в том числе на замену скамеек, мусорных ящиков и кабин для переодевания. Для того, чтобы эти инвестиции не были напрасными и с целью сократить расходы на устранение последствий вандализма, районная управа решила создать два дополнительных рабочих места и принять на работу парковых смотрителей.

”Порча всевозможных стендов, фонарей, скамеек, скультур и другого паркового инвентаря является большой проблемой. Сомнительные компании вытесняют из парков семьи с детьми и не дают им чувствовать себя в безопасности. Мы решили положить этому конец и принять на работу двух новых сотрудников, в обязанности которых войдет обеспечение порядка на территории Штромки и Коплиского парка, очистка дорожек и газонов от бытового мусора и сломанных веток, а также выполнение простых работ по благоустройству парков”, — сказал Кальюлайд.

В обязанности парковых смотрителей войдет также предотвращение захвата скамеек со стороны распивающих алкогольные напитки или употребляющих наркотики компаний, соседство с которыми неприемлимо для других находящихся в парке людей.

Средства, необходимые для выплаты зарплаты парковым смотрителям освободились в бюджете районной управы за счет сокращения расходов на проведение массовых мероприятий и праздников. В сентябре прошлого года в Пыхья-Таллинне прошел опрос, в ходе которого жители района одобрили предложение увеличить расходы на благоустройство парков, пляжей и улиц за счет сокращения финансирования всевозможных мероприятий. В результате было упразднено рабочее место сотрудника, который ранее занимался их организацией.

Всех, кто заинтересован в данных вакансиях, Пыхья-Таллиннская районная управа просит сообщить об этом по телефонам 645 7060, 645 7040, или по электронной почте: magnus.kiis@tallinnlv.ee.