Пыхья-Таллинн приглашает на обсуждение будущего окрестностей Балтийского вокзала и улицы Вана-Каламая

Город собирается реконструировать площадь перед Балтийским вокзалом и улицу Вана-Каламая, соединяющую Старый город с берегом моря. В связи с этим все желающие приглашаются на публичное обсуждение, которое состоится в среду, 19 апреля в 17.00 в центре культуры ”Сальме”.

Цель обсуждения — собрать предложения и пожелания местных жителей, которые помогут сформулировать исходную задачу для участников архитектурного конкурса.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, после реконструкции прилегающая к Балтийскому вокзалу площадь не только должна радовать глаз, но и стать удобнее для жителей и гостей столицы.

”На месте хаотически расположенных киосков должна появиться современная вокзальная площадь, достойная европейского города. В то же время здесь должно быть удобно ждать автобуса или трамвая. При этом улица, ведущая к морю, должна образовывать с окрестностями вокзала единое целое. Следует принять во внимание и то, что на улице Вана-Каламая появится новый корпус гимназии Густава Адольфа, а перед школьным зданием будет построена центральная площадь Каламая, о которой местные жители давно мечтали. Все это следует принять во внимание при планировании городского пространства”, — сказал Кальюлайд.

Старейшина Пыхья-Таллинна добавил, что одной из целью реконструкции является улучшение условий пешеходного и велосипедного движения. В то же время следует принять меры для того, чтобы направить автомобильное движение в окрестностях вокзала и на улице Вана-Каламая в спокойное русло.

Город считает необходимым выслушать всех заинтересованных лиц и особенно местных жителей еще перед объявлением архитектурного конкурса, на стадии составления исходной задачи для архитекторов. Поэтому управа Пыхья-Таллинна и департамент городского планирования приглашают всех желающих принять участие в публичном обсуждении, которое состоится в среду, 19 апреля в 17.00 в центре культуры ”Сальме”.