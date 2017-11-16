16.11.2017, 20:15

Пыхья-Таллинн поглотила тьма: в тысячах домохозяйств нет электричества

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дополнено в 20:48
rus.delfi.ee
EST
Пыхья-Таллинн поглотила тьма: в тысячах домохозяйств нет электричества
Ekraainitõmmis

В четверг вечером в столичном районе Пыхья-Таллинн произошло масштабное отключение электричества.

По данным Elektrilevi, электричества нет в 6 000 домохозяйств. По инфотелефону сказали, что причина неполадок — поломки в ЛЭП. Проблему обещают решить к 22:00.

Из-за данного перебоя в подаче электроэнергии заклинило шлагбаум близ торгового центра ”Арсенал”. Ввиду поломки транспорт не может проехать — образовалась пробка.

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