Пыхья-Таллинн не смирится с размещением в жилом доме на Ситси пункта обмена шприцев

Сегодня в районной управе Пыхья-Таллинна прошла встреча руководства района с представителями квартирного товарищества Ситси, 28 и представляющего интересы местных жителей общества ”Ситси сельтс”, передает управа Пыхья-Таллинна.

В ходе встречи обсуждалась ситуация, сложившаяся после подписания государственным Институтом развития здоровья договора об аренде, который предполагает создание в жилом доме по адресу ул. Ситси, 28 пункта обмена шприцев.

К обсуждению возможностей защиты интересов местных жителей были привлечены юристы районной управы. Стороны договорились о дальнейших шагах в этом направлении.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, город не смирится с решением подчиняющегося Министерству социальных дел Института развития здоровья открыть пункт обмена шприцев в жилом доме и окажет местным жителям всестороннюю помощь в обжаловании этого решения.

”Против открытия пункта обмена шприцев по адресу ул. Ситси, 28 выступили районная управа, Административный совет Пыхья-Таллинна, мэрия, члены горсобрания и многие другие. Применение со стороны Института развития здоровья грубой силы в отношении города очень серьезно скажется на сотрудничестве города и государства в области борьбы с наркоманией. Решение директора Института развития здоровья было большой ошибкой”, — сказал Кальюлайд.

Пыхья-Таллиннская районная управа и местные жители будут действовать совместно, чтобы найти выход из создавшейся ситуации и сообщат о своих дальнейших шагах в ближайшее время.