Пыхья-Таллинн наградит лучших работников сферы образования

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, в сфере образования происходит много интересного и звания ”учитель года” достойны многие педагоги.

”В прошлом учебном году в районе появились два новых учебных заведения: Открытая школа и корпус начальных классов Гимназии Густава Адольфа. Для семей образование их детей имеет очень важное значение. И очень важно, чтобы мы замечали и благодарили людей, которые учат наших деток”, — сказал Кальюлайд.

Призы лучшим работникам сферы образования будут вручены в восьми категориях: ”лучший руководитель учебного заведения”, ”лучший работник детского сада”, ”учитель года”, ”лучший помощник учителя”, ”лучший молодой учитель”, ”лучший член попечительского совета”, ”лучший ученик” и ”инновация года”.

Выдвигать кандидатуры может как любой активный житель Пыхья-Таллинна, так и любая организация. Написанные в свободной форме представления принимаются до 18 сентября — их можно принести в районную управу или отправить по адресу электронной почты pohja@tallinnlv.ee с пометкой „tunnustuskonkurss 2018”.

Представление должно содержать аргументы в пользу награждения того или иного кандидата, а также данные о его месте работы и должности. Важно указать контактные данные как кандидата, так и того, кто его выдвинул.