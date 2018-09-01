01.09.2018, 13:06

Пыхья-Таллинн наградит лучших работников сферы образования


rus.delfi.ee
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Foto: Ilmar Saabas

Управа Пыхья-Таллинна наградит лучших учителей, руководителей учебных заведений и работников детских садов, которые обратили на себя внимание и внесли вклад в развитие образования в 2018 году. Кроме того, планируется отметить заслуги одного из членов школьных попечительских советов, а также выбрать ”ученика года”, сообщает управа Пыхья-Таллинна.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, в сфере образования происходит много интересного и звания ”учитель года” достойны многие педагоги.

”В прошлом учебном году в районе появились два новых учебных заведения: Открытая школа и корпус начальных классов Гимназии Густава Адольфа. Для семей образование их детей имеет очень важное значение. И очень важно, чтобы мы замечали и благодарили людей, которые учат наших деток”, — сказал Кальюлайд.

Призы лучшим работникам сферы образования будут вручены в восьми категориях: ”лучший руководитель учебного заведения”, ”лучший работник детского сада”, ”учитель года”, ”лучший помощник учителя”, ”лучший молодой учитель”, ”лучший член попечительского совета”, ”лучший ученик” и ”инновация года”.

Выдвигать кандидатуры может как любой активный житель Пыхья-Таллинна, так и любая организация. Написанные в свободной форме представления принимаются до 18 сентября — их можно принести в районную управу или отправить по адресу электронной почты pohja@tallinnlv.ee с пометкой „tunnustuskonkurss 2018”.

Представление должно содержать аргументы в пользу награждения того или иного кандидата, а также данные о его месте работы и должности. Важно указать контактные данные как кандидата, так и того, кто его выдвинул.

Выдвигать можно кандидатов, проработавших в учебных заведениях Пыхья-Таллинна не менее одного года. Подробный регламент конкурса направлен во все учебные заведения Пыхья-Таллинна. Например, предполагается, что ”ученик года” не только хорошо учится, но и принимает активное участие во внеклассной работе и общественной жизни. А ”инновацией года” может быть признано внедрение какого-либо нового метода преподавания, нового технического решения или чего-либо другого, что помогло повысить эффективность работы учебных заведений.

Призы лучшим работникам сферы образования Пыхья-Таллинна будут вручены 2 октября на торжественном приеме в центре культуры "Сальме".

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