Пыхья-Таллинн наградил лучших работников сферы образования

Управа Пыхья-Таллинна наградила лучших учителей, руководителей учебных заведений и работников детских садов, которые обратили на себя внимание и внесли вклад в развитие образования в 2018 году. Награды в восьми категориях были вручены на торжественном приеме в честь Дня учителя, который прошел 2 октября в центре культуры ”Сальме”.
Почетный титул учителя года Пыхья-Таллинна был присужден педагогу Основной школы Каламая Яане Лоорентс. Руководителем учебного заведения года названа директор детского сада Пельгуранна Реэлика Тяхт, лучшей воспитательницей детского сада признана Сийри Тийс из того же садика, лучшим молодым учителем названа Герда Пеньям из детского сада Маасикас, лучшей помощницей учителя — Аннели Эльмет из садика Пяэсупеса и лучшим членом попечительского совета — Аннели Ниенхауз из детского сада Пельгуранна.
Титул ”ученик года” достался учащемуся Гуманитарной гимназии Эхте Ивану Антонову. А приз за ”инновацию года” вручен коллективу Гимназии Пельгулинна за внедрение программы ”Отказ от ориентированного на предмет обучения и фокусирование внимания на общих компетенциях”.
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, речь идет о новой традиции, которую хорошо приняли работники районных садиков и школ.
”Признание местной общины имеет важное значение для педагогов, которые трудятся в пыхья-таллиннских детских садах и школах. Тем более, что Пыхья-Таллинн является одним из наиболее быстро развивающихся районов столицы. В прошлом году здесь открылся новый корпус гимназии Густава Адольфа и начала деятельность Открытая школа. В этом году прибавилась Европейская школа. Количество жителей растет и это означает, что в будущем вырастет количество учащихся и воспитанников детских садов. Благодарю всех учителей, руководителей учебных заведений и членов попечительских советов нашего района за вклад в будущее наших детей”, — сказал Кальюлайд.
Целью конкурса работников сферы образования было признание заслуг учителей, воспитателей детских садов, руководителей учебных заведений и членов попечительских советов, деятельность которых обратила на себя внимание и которые внесли вклад в развитие образования в 2018 году.
Кандидатов могли выдвигать как школьные коллективы, так и другие организации района, а также все активные жители Пыхья-Таллинна.