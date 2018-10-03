Пыхья-Таллинн наградил лучших работников сферы образования

Школьный учитель года Пыхья-Таллинна Яана Лоорентс из Основной школы Каламая. Фото: Александр Гужов



Почетный титул учителя года Пыхья-Таллинна был присужден педагогу Основной школы Каламая Яане Лоорентс. Руководителем учебного заведения года названа директор детского сада Пельгуранна Реэлика Тяхт, лучшей воспитательницей детского сада признана Сийри Тийс из того же садика, лучшим молодым учителем названа Герда Пеньям из детского сада Маасикас, лучшей помощницей учителя — Аннели Эльмет из садика Пяэсупеса и лучшим членом попечительского совета — Аннели Ниенхауз из детского сада Пельгуранна.

Титул ”ученик года” достался учащемуся Гуманитарной гимназии Эхте Ивану Антонову. А приз за ”инновацию года” вручен коллективу Гимназии Пельгулинна за внедрение программы ”Отказ от ориентированного на предмет обучения и фокусирование внимания на общих компетенциях”.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, речь идет о новой традиции, которую хорошо приняли работники районных садиков и школ.