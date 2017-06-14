Пыддер: Сависаар останется в больнице, очевидно, на пару дней

Доставленный из Харьюского уездного суда на скорой в больницу Эдгар Сависаар останется под присмотром врачей, очевидно, на пару дней, сказал Delfi врач Сависаара Пеэп Пыддер.

Если сначала обдумывали, оставить ли Сависаара в больнице на обследование или он все-таки может отправиться домой отдыхать, то по последним данным Сависаар останется в больнице под опекой врачей. На сколько, еще неизвестно. "Я так не могу сказать, на пару дней, пожалуй, точно", — ответил Пыддер на вопрос Delfi.

Он рассказал, что на самом деле состояние Сависаара было плохим уже утром. "Эти показатели уже утром были такие. Но поскольку сам Эдгар утром уже очень рвался на этот процесс… что он пошел бы как на войну. Его поведение в этом отношении неадекватное. Он не хотел, чтобы ему вызвали скорую помощь, он не хотел ехать в больницу".

По словам Пыддера, у Сависаара такие серьезные расстройства памяти, что ему дают лекарства. "Обеспечивая то, чтобы он через 10 минут не принял те же самые лекарства снова, человек 24 часа находится рядом с Сависааром. И если Эвестус (Стевен-Христо Эвестус, госпрокурор, заподозрил, что Сависаар не выполняет предписания) что-то считает, он может дать судебное распоряжение, напишут схему лечения и обеспечат прием лекарств по распоряжению суда. Но выдавать такое, не имея фактического материала, я всерьез задумываюсь, подходит ли такой прокурор для прокуратуры. Вопрос не в Сависааре, одинаковое обращение действует в отношении всех нас".

Пыддер также выразил надежду, что судья из сегодняшнего раза понял, что если этот суд хотят продолжать, там будет присутствовать адекватный врач. "Скорая помощь — если я не ошибаюсь — ехала 12 минут. Если бы у человека был третий в его жизни инфаркт, 12 минут явно было бы слишком много".