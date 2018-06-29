29.06.2018, 14:59

Пятилетний мальчик вынужден жить в приютах: тете его не отдают и подыскивают замещающую семью

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rus.delfi.ee
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Пятилетний мальчик вынужден жить в приютах: тете его не отдают и подыскивают замещающую семью
Foto: Vallo Kruuser

Вчера тетя пятилетнего мальчика, который с июня прошлого года вынужден скитаться по столичным детским домам, получила сообщение о том, что Государственный суд не принял в производство ходатайство о предоставлении возможности обжаловать предыдущие решения суда, в связи с чем ребенок будет помещен в замещающую семью.

Сага вокруг данного дела длится уже долго: родители мальчика лишены родительских прав, а тетя хочет забрать его себе на воспитание. Начиная с июня прошлого года ребенок проживал в приюте, поскольку город Таллинн, который является его временным опекуном, не поддерживает передачу опеки тете. Мальчик побывал уже в трех приютах, пишет ERR

О дальнейших планах семьи адвокат тети Катрин Кийск распространяться не пожелала: ”Семья тети сдаваться не намерена и будет максимально использовать все имеющиеся возможности”.

Вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер сказал, что сейчас город занимается поиском для мальчика замещающей семьи: ”Надеемся, что совсем скоро Мартин получит новую попечительскую семью, все эти эмоции вокруг него утихнут и он сможет безопасно и счастливо жить в этой семье”.

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Пятилетний мальчик вынужден жить в приютах: тете его не отдают и подыскивают замещающую семью

29.06.2018
Вчера тетя пятилетнего мальчика, который с июня прошлого года вынужден скитаться по столичным детским домам, получила сообщение о том, что Государственный суд не принял в производство ходатайство о предоставлении возможности обжаловать предыдущие решения суда, в связи с чем ребенок будет помещен в замещающую семью.
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