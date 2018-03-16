Пятеро молодых людей на протяжении девяти дней избивали и насиловали "подставившую" их женщину

”Я пыталась оттолкнуть их, но они угрожали избить меня, если я буду сопротивляться”, — рассказывает молодая женщина, которую пятеро мужчин держали в заточении и насиловали в течение девяти дней.

Все началось с того, что Тийна обманула своего знакомого, которому была должна несколько сотен крон, сказав, что предназначенные для погашения долга деньги у нее отобрал Тоомас, пишет Õhtuleht.

В наказание ”кредитор” со своими дружками избили как Тоомаса, так и еще одного молодого человека, оказавшегося рядом с ним. Избитые в свою очередь тоже вышли из себя, позвали еще друзей и отправились мстить. Своих обидчиков они не нашли, зато нашли Тийну.