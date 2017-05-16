Пять змеиных укусов и 40 клещей. Что же произошло с пропавшим в Курессааре финном?

Приехавший 3 мая в Курессааре, а затем пропавший 68-летний финн Ристо четырьмя днями позже был найден на пустыре между жилым районом Мариентали и аэропортом в крайне тяжелом состоянии, пишет Maaleht.

Сегодня мужчину выписывают из Курессаареской больницы, и он отправится на родину, где продолжит лечение. На его теле было обнаружено от трех до пяти змеиных укусов, а также 40 клещей. Укусы располагались так близко друг от друга, что точное их количество определить невозможно.

Финна на пустыре нашли местные жители. До сих пор неизвестно, как он вообще там оказался.