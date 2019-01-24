Пять советов для передвижения зимой пользователям вспомогательных средств

С наступлением зимы для нас естественно заменить покрышки у автомобиля, но также и людям с особыми потребностями с приходом снега и льда стоит осмотреть свои вспомогательные средства, которые предназначены для движения снаружи в зимнее время
Руководитель в сфере обслуживания клиентов центра Invaru Кадри Тийдо советует в нынешних погодных условиях более тщательнее, чем ранее, планировать свой маршрут и, выходя на улицу, при возможности брать с собой сопровождающего. ”Снега сейчас довольно много и передвижение в снежной ”каше” на вспомогательном средстве с колесами может быть довольно затруднительным. Если возможно, то выходя из дома, стоит брать с собой знакомого или близкого человека, который может оказать помощь при необходимости и поможет избежать падения на льду”, — пояснила Тийдо.
Она добавила, что близким нуждающихся в помощи стоит держать вспомогательное средство в порядке — особенно в случае пожилых людей, и при необходимости заменить изношенные части или же помочь организовать обслуживание средства вспоможения. Кадри Тийдо делится рекомендациями об использовании различных вспомогательных средств при передвижении зимой.
1. Проверьте наконечники костылей и трости для ходьбы
Если необходимо передвигаться по заснеженной и скользкой дороге, то всем, кто использует для ходьбы костыли или трость, необходимо проверить целостность резиновых наконечников. ”Вспомогательное средство с изношенными или поломанными наконечниками очень опасно на любой, даже не скользкой дороге, так как может возникнуть неожиданное скольжение”, — пояснила Тийдо. Она отмечает, что на снегу и льду нужно также прикреплять специальный заострённый наконечник, который обеспечит дополнительную стабильность.
2. Обувь необходимо защитить от скольжения
Чтобы облегчить движение на скользкой дороге, по словам Тийдо, на обувь можно прикрепить специальные противоскользящие подошвы, которые легко крепятся при помощи липучек. ”Противоскользящие подошвы в целом хорошо закрепляются и не слетают во время ходьбы”, — описала она.
3. Запаситесь временем для передвижения на инвалидной коляске
С наступлением холодов Тийдо посоветовала всем пользователям инвалидных колясок убедиться, что шины надуты и система тормозов исправна. По возможности стоит на зимний период иметь отдельные колеса для передвижения на улице, у которых больше протектор и которые удобно поменять на т.с. комнатные колеса по возвращению домой. Также Тийдо советует добавить к коляске специальное колесо, которое превращает вспомогательное средство в трехколесное и упрощает передвижение на нестабильной поверхности со снегом.
”По скользкой дороге нужно передвигаться медленнее обычного и особенно осторожно. Улицы во льду и снегу непредсказуемы, и поэтому стоит брать с собой сопровождающего, который сможет помочь толкать, поворачивать или вытаскивать из снега в случае увязания”, — пояснила Тийдо. Она также добавляет, что при передвижении на инвалидной коляске нужно надевать перчатки, которые позволяют лучше охватывать толкательные рукоятки для вращения и быстро среагировать в случае необходимости — притормозить или, наоборот, добавить скорости.
4. Зарядите полностью аккумулятор электрической инвалидной коляски
В случае электрических колясок стоит помнить о том, что заснеженные дороги и улицы преодолеваются более сложно, и при холодной температуре воздуха значительно уменьшается время работы и запас хода. ”Когда на термометре ниже 0, то емкость аккумулятора уменьшилась где-то на 30%. С этим нужно обязательно считаться и продумывать заранее свои передвижения, а аккумуляторы коляски обязательно полностью зарядить перед выходом на улицу”, — отмечает Тийдо.
5. Будьте видимы в темноте
В тёмное время обязательно нужно носить светоотражатель, также убедитесь, что в темноте хорошо заметно и вспомогательное средство передвижения. ”Кроме обычных светоотражателей, на костыли, трость, ходунки или на инвалидную коляску можно наклеить светоотражающие полоски, чтобы они были лучше заметны в тёмное время суток”, — подчеркнула Тийдо и добавила, что таким образом человек, передвигающийся со вспомогательным средством, лучше виден как пешеходам, так и автомобилистам.
ТОП
Центр Invaru ставит особое ударение на необходимость большего внимания зимой своим близким, которые используют вспомогательные средства — хорошо бы находить возможность для их поддержки. ”В зимнее время, когда средство вспоможения в снегу и передвигаться по льду становится сложнее, именно близкие могут значительно обезопасить прогулку или поход в магазин”, — подчеркнула Тийдо и пожелала всем людям с особыми потребностями безопасного передвижения.