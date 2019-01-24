Пять советов для передвижения зимой пользователям вспомогательных средств

Чтобы облегчить движение на скользкой дороге, по словам Тийдо, на обувь можно прикрепить специальные противоскользящие подошвы, которые легко крепятся при помощи липучек. ”Противоскользящие подошвы в целом хорошо закрепляются и не слетают во время ходьбы”, — описала она.

3. Запаситесь временем для передвижения на инвалидной коляске

С наступлением холодов Тийдо посоветовала всем пользователям инвалидных колясок убедиться, что шины надуты и система тормозов исправна. По возможности стоит на зимний период иметь отдельные колеса для передвижения на улице, у которых больше протектор и которые удобно поменять на т.с. комнатные колеса по возвращению домой. Также Тийдо советует добавить к коляске специальное колесо, которое превращает вспомогательное средство в трехколесное и упрощает передвижение на нестабильной поверхности со снегом.

”По скользкой дороге нужно передвигаться медленнее обычного и особенно осторожно. Улицы во льду и снегу непредсказуемы, и поэтому стоит брать с собой сопровождающего, который сможет помочь толкать, поворачивать или вытаскивать из снега в случае увязания”, — пояснила Тийдо. Она также добавляет, что при передвижении на инвалидной коляске нужно надевать перчатки, которые позволяют лучше охватывать толкательные рукоятки для вращения и быстро среагировать в случае необходимости — притормозить или, наоборот, добавить скорости.

4. Зарядите полностью аккумулятор электрической инвалидной коляски

В случае электрических колясок стоит помнить о том, что заснеженные дороги и улицы преодолеваются более сложно, и при холодной температуре воздуха значительно уменьшается время работы и запас хода. ”Когда на термометре ниже 0, то емкость аккумулятора уменьшилась где-то на 30%. С этим нужно обязательно считаться и продумывать заранее свои передвижения, а аккумуляторы коляски обязательно полностью зарядить перед выходом на улицу”, — отмечает Тийдо.

5. Будьте видимы в темноте

В тёмное время обязательно нужно носить светоотражатель, также убедитесь, что в темноте хорошо заметно и вспомогательное средство передвижения. ”Кроме обычных светоотражателей, на костыли, трость, ходунки или на инвалидную коляску можно наклеить светоотражающие полоски, чтобы они были лучше заметны в тёмное время суток”, — подчеркнула Тийдо и добавила, что таким образом человек, передвигающийся со вспомогательным средством, лучше виден как пешеходам, так и автомобилистам.

Центр Invaru ставит особое ударение на необходимость большего внимания зимой своим близким, которые используют вспомогательные средства — хорошо бы находить возможность для их поддержки. ”В зимнее время, когда средство вспоможения в снегу и передвигаться по льду становится сложнее, именно близкие могут значительно обезопасить прогулку или поход в магазин”, — подчеркнула Тийдо и пожелала всем людям с особыми потребностями безопасного передвижения.