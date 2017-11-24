26 ноября мы будем отмечать день гражданина. Фонд интеграции подготовил к этому знаменательному дню викторину, которая в этом году состоится уже в 15-й раз.

Викторина размещена на домашней странице Фонда интеграции www.integratsioon.ee и будет доступна для всех желающих с 26 по 30 ноября, сообщает фонд и приводит пять причин, чтобы принять участие в интернет-викторине на день гражданина:

1. Хорошая возможность ощутить жизнь без Google.

В настоящее время стало привычкой взять в руки смартфон и «погуглить», чтобы найти любую интересующую нас информацию. Но вопросы викторины на день гражданина составлены так изобретательно, что столь простым способом ответы на них не найдешь. Попробуйте узнать, на что Вы способны без подсказок Google!

2. Вы узнаете новые для себя факты, которые делают нашу страну исключительной.

Составителям вопросов пришлось немало потрудиться, чтобы подготовить увлекательную викторину. Об эстонском обществе есть огромное количество информации, к которой каждый год добавляются новые факты. Вот уже 15 лет готовят вопросы для викторины на день гражданина, и до сего времени ни один из них не повторялся.

3. Вы узнаете, хорошо ли Вы помните недавние события.

Многие вопросы викторины касаются 2016 года. Помните ли Вы недавние события?

4. Ответы на вопросы викторины раззадорят Вашу любознательность.

Узнав о чем-то интересном, Вы захотите узнать еще больше на эту тему. Это, в свою очередь, пробудит Вашу пытливость, и благодяря усвоенным знаниям Вы сможете уловить новые взаимосвязи. Если пассивный человек жалуется на скуку, то жизнь любознательного человека похожа на приключение.

5. День гражданина наступит сразу за Катерининым днем.

После празднования задорного Катеринина дня можно удобно устроиться за компьютером и погрузиться в разгадывание интернет-викторины. И выходные удадутся!