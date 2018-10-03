03.10.2018, 20:20

Пять лет проработавшая проституткой Картин: мне было 20, я закончила учебу и думала, что делать дальше

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Пять лет проработавшая проституткой Картин: мне было 20, я закончила учебу и думала, что делать дальше
Vidar Nordli-Mathisen/ Unsplash

Лишь немногие из окружения Катрин знают, что пять лет своей жизни она зарабатывала на хлеб проституцией, пишет Anne & Stiil.

”Я росла в деревне, была единственным ребенком в семье. Богатыми мы не были, но и нужды не испытывали. В 16 лет я приехала в Таллинн учиться. Атмосфера тут царила неимоверная — только что открывшийся универмаг Stockmann, дорогие машины на улицах, глянцевые журналы, ночные клубы. Вся эта роскошь притягивала. Особенно девочек вроде меня, которые в школе были изгоями”.

”Когда я приняла это решение, мне было 20. Я закончила учебу и размышляла над тем, как быть дальше. По образованию я повар, но эта специальность не для меня. Одно дело — шеф-повар, и совсем другое изо дня в день быть помощником повара. Довольно трудная работа и маленькая зарплата. Так что низкая самооценка и деньги — это те две причины, по которым я выбрала этот путь”.

”Самые ужасные клиенты — эстонские мужчины. Которые в обычной жизни — примерные семьянины. Вот они отрывались по полной и постоянно следили за временем, чтобы не оставалось ничего неиспользованного. Многие из них не могли понять, что мы не занимаемся сексом без защиты. ”Ты мне не доверяешь?” — спрашивали они. Когда я впервые это услышала, то подумала, что мне показалось”.

Полностью статью читайте в Anne & Stiil.

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