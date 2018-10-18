Пять лет мытарств и борьбы с чиновниками: как упорная мать добивалась исполнения не буквы, но духа закона

И она снова пошла в управу. Сказала, что знает, что этот дом находится в квартале с исторически ценной застройкой и что дом сам — памятник архитектуры. Но все-таки, вдруг получится добыть разрешение на то, чтобы смонтировать на обращенной в сад стене дома лифт. Она просила согласовать это с департаментом памятников старины.

Ene Rebane Foto: Rauno Volmar

Обращение Эне рассматривали в управе. Сначала написали,что препятствий нет, но через некоторое время позвонили и сказали, что нужен эскизный проект.

Его-то Эне и заказала и отправила в управу. Каким же было ее облегчение, когда наконец пишел утвердительный ответ: да, пожалуйста, может начинать проектирование.

Эне нашла архитектора, который этим занялся. Но когда он обратился в департамент охраны памятников старины, то получил там отказ. На памятники архитектуры и в районах с ценной исторической застройкой запрещено устанавливать объекты, которые изменяют внешний облик зданий.

Когда Эне пришла на прием к заведующему департаментом, тот сказал, что в курсе истории и лифта они не получат.

Эне: ”Но предложите тогда какой-то другой вариант”.

- Меняйте квартире. Продайте, купите другую.

Переехать. Этот чинуша понимает, о чем говорит?

Родовое гнездо Ребане

Признанное памятником архитектуры здание построено в 1932-м году и дед Эне Аугуст Леопольд был его первым жильцом.

Аугуст переехал сюда вместе со своей женой Марие. У супругов был сын Пауль, отец Эне. В этом самом доме Эне жила с рождения. Она училась в 18-й средней школе по соседству, все сыновья Эне тоже учились в школах этого района. В общей сложности в этом доме живет уже пятое поколение их семьи. ”Знаю все деревья, сады и крыши в округе”, — говорит Эне.

В 1994-м началась приватизация квартир. Бывший хозяин дома продал его перед войной двум семьям, проживших в квартирах до конца жизни и не имевших потомков. Эне была уверена, что с приватизацией проблем не будет.

Но они возникли. По праву наследства второго круга мыслимая часть дома отошла наследникам, приватизировать начали с самой маленькой квартиры. Правопреемникам досталась большая часть именно квартиры Эне. Те продали ее агентству по недвижимости. Эне судилась за свое жилье. Сын с женой взяли ипотеку, квартиру выкупили, чтобы не становиться пресловутыми почти бесправными вынужденными квартиросъемщиками.

Захожу в квартиру. Здесь приятные широкие коридоры, спокойно можно передвигаться на коляске. На том же этаже живут мама и брат Ээро — если что, помощники всегда рядом.

Окна выходят на лужайку во дворе. Там же гараж, где Ээро занимался своей работой. В округе живут его друзья.

И вот тебе заявляют — ”переезжай” или ”меняй квартиру”.

На бумаге, без эмоций, все просто. Но Эне решила по-другому.

”Это — его дом”, — говорит она твердо.

Мать достучалась до канцлера права

Пожелание ”продайте квартиру” не выбило Эне из седла. По крайней мере, не окончательно. Она обратилась в бюро канцлера права и к уполномоченному по равноправию.

Канцлер права сделал запрос в Таллиннскую мэрию.

В письме бюро канцлера указывает на то, что хотя согласно строительному кодексу для подобной перестройки в общих случаях достаточно извещения о начале строительства и предъявления проекта, в данном случае применяются также требования по сохранению памятников архитектуры, исходящие из Закона об охране памятников старины. Этот Закон не исключает ни строительства, ни изменения внешнего облика здания, являющегося объектом охраны. Строительные работы, в том числе изменение фасада и установка на здание какого-угодно объекта, меняющего его облик, допустимы при наличии разрешения от департамента охраны памятников. Следовательно, для выдачи такого разрешения необходимо взвесить все ”за” и ”против”. При принятии такого решения следует учесть детали конкретного случая и оценить оправданность заинтересованности в деле.