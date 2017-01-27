Пять часов в травмпункте: сходящие с ума дети, изможденные взрослые и строгий выговор от врача

”Был вечер пятницы, дороги скользкие и запорошены снегом. Идеальная погода для того, чтобы упасть на руку. Я показал свою руку знакомому медицинскому работнику, и он посоветовал мне непременно обратиться в отделение экстренной медицины, чтобы проверить, есть ли перелом”, — рассказал читатель Delfi.

„Я направился в отделение экстренной медицины в Тарту в 16 часов. На входе меня ожидало первое испытание: взять номерок, выбрав ”экстренный больной” или ”пациент с травмой””, продолжает читатель.

Читатель взял наугад номерок для экстренного больного и стал ждать очереди. Через 45 минут выяснилось, что он взял не тот номерок. К счастью, у него все-таки взяли данные и оправили ждать приема врача. ”Очередь была дикая. Как я уже сказал, идеальная погода для падений и переломов. Люди все прибывали. Другие с загипсованными конечностями ”выбывали”. Через 2,5 часа я, наконец, попал к врачу”, — описывает читатель.

Врач осмотрел его и оправил на рентген. Пациент сделал снимок и принялся вновь ожидать приема. ”Гипсов становилось все больше, а я все сидел и ждал. Дети сходили с ума от усталости, другим просто надоело ждать, третьи теряли терпение и уходили. Я устал и нервы уже стали сдавать, а припухлость руки спустя четыре часа немного спала”.

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В какой-то момент произошла смена врачей, и около 21 часа пациента, наконец, приняли. ”Врач показалась мне угрюмой женщиной. Она осмотрела мою руку и стала ругаться, что я пришел в отделение экстренной медицины из-за такого пустяка и помешал им. Якобы это нормально, когда рука опухает и болит после падения. Ты просто сам должен знать, что перелома нет”, — описывает читатель.

”Я вышел из кабинета и понял, что потратил 5 часов впустую, несмотря на то, что рука все еще болела. Зачем же вообще нужно отделение экстренной медицины, если туда нельзя обращаться?”, — задается вопросом читатель.

Руководитель по связям с общественностью Клиникума Тартуского университета Кристи Таэль принесла пациенту извинения за причиненные неудобства. Она объяснила, что в отделениях экстренной медицины при больших больницах идет разделение на пациентов с незначительными травмами и экстренных. Это означает, что быстрее получают помощь те пациенты, которые в ней больше нуждаются. Всего насчитывается пять категорий срочности, самая срочная из них –красная — обозначает пациентов, находящихся в опасном для жизни состоянии, которым следует оказать врачебную помощь незамедлительно. На противоположной стороне шкалы находятся отмеченные синим и зеленым цветом пациенты, состояние здоровья которых не нуждается в экстренном вмешательстве. В их случае путь до врача может занять от 3 (зеленый) до 6 часов (синий). При перегруженности отделения время ожидания может увеличиваться.

”Ежедневно в отделение экстренной медицины обращаются около 120 пациентов, из них примерно 50-60 — с травмами. За последние недели в отделение экстренной медицины клиникума ТУ обратилось пациентов больше, чем обычно, — около 70. Распределение пациентов по времени суток неравномерное, поэтому возникновение т.н. ”часов пик” неизбежно (утром, когда люди идут на работу, и вечером, когда возвращаются с работы)”, — сказала она.

Таэль напоминает, что взрослым следует обращаться в отделение экстренной медицины в случае с возникшей недавно острой проблемой со здоровьем, травмой, отравлением или другим опасным или потенциально опасным для жизни состоянием. Непременно следует обратиться, если у вас наблюдается: нарушение сознания, трудности с дыханием, судороги, боли в грудине и верхнем отделе живота, нарушение зрения, туманность сознания, внезапная или сильная боль, кровотечение, нарушения речи, сильная или непрекращающаяся рвота или понос, кровавый кашель или рвота, травма, боль в грудине (у мужчин старше 35 лет и женщин, старше 45 лет, а также у пациентов с болезнью сердца), нарушения сердечного ритма, отравление, аллергическая реакция, возникшие в случае семейного насилия повреждения, которые необходимо зафиксировать.