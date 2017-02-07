Пярнуская больница оказалась в эпицентре скандала

Пярнуская больница — в эпицентре очередного скандала. По данным СМИ, глава больницы Урмас Суле мог превысить служебные полномочия, кроме того руководство медучреждения скрыло информацию о крупной краже в больнице, передает rus.err.ee.

Скандал вокруг руководства Пярнуской больницы начал разгораться еще несколько месяцев назад, когда в СМИ появилась информация о закупке люксового служебного авто для главы медучреждения Урмаса Суле, передает "Актуальная камера".

Но это оказалось лишь верхушкой айсберга: как выяснили в СМИ, сотрудники Пярнуской больницы в течение многих лет выполняли хозяйственные работы в доме все того же Суле. Кроме того, руководство больницы умолчало о крупной денежной недостаче, которая возникла в бюджете организации еще в 2012 году. До общественности не дошла и информация о массовой добыче биткоинов в больнице.