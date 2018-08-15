Пярнумаа подарит Эстонии "Столетнюю ночь"

Постановка под открытым небом будет показана в летнюю праздничную неделю ЭР100 в первый и последний раз и является крупнейшим подарком Пярнумаа к столетию Эстонской Республики.

”Город Пярну, в котором родилась Эстонская Республика, в связи с празднованием юбилея страны обратился к своим корням и почерпнул вдохновение из местных преданий и легенд”, — сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ. ”Представлением, в котором будет задействовано 700 артистов, Пярну откроет свое сердце всем соотечественникам”, — добавила Соэ.

На концертном представлении народная музыка и танцы будут представлены в современной аранжировке. Также будут исполнены и совершенно новые танцы.

По словам постановщика ”Столетней ночи” Кайли Вийдас, на площадке Валликяэр в Пярну до сих пор мероприятий такого масштаба не проводилось. ”Постановка под открытым небом включает в себя танец, музыку, театр и визуальные виды искусства. Во время представления Валликяэр наполнится мифологическими существами и особенными историями”, — добавила Вийдас.

На сцену выйдут Лайне Мяги, Юри Власов, Лийс-Катрин Аванди, Аго Андерсон, Арабелла Андерсон, Херман Аванди, народные танцоры, исполнители народной музыки, акробаты, глотатели огня и члены Кайтселийта.