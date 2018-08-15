15.08.2018, 18:50

Пярнумаа подарит Эстонии "Столетнюю ночь"

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rus.delfi.ee
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Пярнумаа подарит Эстонии "Столетнюю ночь"
Foto: Hendrik Osula

20 августа на площадке Валликяэр в Пярну будет показано основанное на местном фольклорном материале масштабное представление ”Столетняя ночь”, в котором будет задействовано около 700 артистов.

Постановка под открытым небом будет показана в летнюю праздничную неделю ЭР100 в первый и последний раз и является крупнейшим подарком Пярнумаа к столетию Эстонской Республики.

”Город Пярну, в котором родилась Эстонская Республика, в связи с празднованием юбилея страны обратился к своим корням и почерпнул вдохновение из местных преданий и легенд”, — сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ. ”Представлением, в котором будет задействовано 700 артистов, Пярну откроет свое сердце всем соотечественникам”, — добавила Соэ.

На концертном представлении народная музыка и танцы будут представлены в современной аранжировке. Также будут исполнены и совершенно новые танцы.

По словам постановщика ”Столетней ночи” Кайли Вийдас, на площадке Валликяэр в Пярну до сих пор мероприятий такого масштаба не проводилось. ”Постановка под открытым небом включает в себя танец, музыку, театр и визуальные виды искусства. Во время представления Валликяэр наполнится мифологическими существами и особенными историями”, — добавила Вийдас.

На сцену выйдут Лайне Мяги, Юри Власов, Лийс-Катрин Аванди, Аго Андерсон, Арабелла Андерсон, Херман Аванди, народные танцоры, исполнители народной музыки, акробаты, глотатели огня и члены Кайтселийта.

Постановщиком представления ”Столетняя ночь” является Кайли Вийдас (театр Эндла), автор сценария — Хелле Кирси, художник — Pusa, музыкальный руководитель — Мерике Теппан-Кольк, танцевальный руководитель — Улла Хелин-Менгель, художник по свету — Маргус Вайгур (театр Эндла), видео-художник — Арго Валдмаа (театр Эндла), звуковой оформитель — Юдит Партс, руководитель проекта — Екатерина Пылдотс, технический руководитель — Кайдо Люлль (театр Эндла).

За организацию постановки ”Столетняя ночь” отвечает Центральное общество народной культуры Пярнумаа. Мероприятие для всех бесплатное.

В сотый юбилейный год Эстонской Республики восстановление независимости будет отмечено летней праздничной неделей, которая соберет жителей Эстонии и их друзей на крупных всеобщих мероприятиях. Летняя праздничная неделя ЭР100 начнется 17 августа с первого всеэстонского праздника поэзии в Раквере и закончится 25 августа Ночью древних огней по всей Эстонии. Информация о более чем 200 мероприятиях летней праздничной недели находится на странице www.ev100.ee.

Tallinn Hockey weekend
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