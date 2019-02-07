07.02.2019, 18:10

Пьяный водитель школьного автобуса, технические проблемы и прочее. Чем ”отличилась” скандально известная ATKO

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Вахур Кооритс
Вахур Кооритс
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2013. aastal läks ATKO buss Sauel põlema
2013. aastal läks ATKO buss Sauel põlemaFoto: Vahur Koorits

Автобусная фирма ATKO известна тем, что с ней постоянно все не слава богу. В последнее время фирма попала в орбиту внимания общественности из-за плохого состояния автобусов в Харьюмаа. Чем еще она отличилась?

Жители Мярьямаа и Сауга жаловались на то, что автобусы сломаны, что в них пахнет выхлопными газами, холодно, а иногда они и вовсе не приходят. В ходе проведенного рейда выяснилось, что шесть из проверенных восьми автобусов фирмы не соответствовали требованиям.

В 2017 году водители ATKO провели перед таллиннским офисом фирмы пикет против махинаций с заработными платами.

В 2017 году зять владельца ATKO Арво Сарапуу Марго Томингас получил в ходе согласительного производства штраф в размере 14 700 евро. Согласно обвинению, он дал взятку представителю генштаба Сил обороны в обмен на заказ транспортных услуг со стороны ведомства.

В 2016 году на повестку встал вопрос о прекращении договора между Харьюмаа и ATKO, поскольку у последней было 250 нарушений (в том числе пьяный водитель школьного автобуса).

В 2013 году — серьезные проблемы на линии Сауэ-Таллинн, когда из-за технических неполадок один автобус сгорел дотла, а водитель второго оказался настолько шокирован инцидентом, что стал пить за рулем пиво.

В 2006-2007 году проблемы наблюдались у дочернего предприятия ATKO Harjumaa Liinid, когда из-за технических проблем происходили массовые отмены рейсов.

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