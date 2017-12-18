Пьяный Индрек Таранд раскритиковал председательство Эстонии в Совете ЕС и вступил в перепалку с политиками

12 декабря в Страсбурге состоялся ужин эстоноземельцев, работающих в институтах Европейского Союза. Евродепутат Индрек Таранд отличился броской и длинной речью.

Он сказал, что председательство Эстонии в Совете Европейского союза стало провальным, после чего вступил в перепалку с присутствующими политиками. По словам присутствующих на ужине, Таранд, вероятно, был пьян.

В СМИ данная информация появилась вчера.

Как пояснил сам Таранд, председательство Эстонии в ЕС для Эстонии лучшее в истории, поскольку оно первое. А сказать он хотел, что для эйфории нет причины, поскольку наверняка рано или поздно кто-то другой на таком же уровне справится с этой задачей.

Также в своей речи Таранд прошелся по политикам, из которых больше всего досталось советнику Ивари Падара Хенри Касело. По словам последнего, речь идет о незначительном инциденте, к которому не следует относиться серьезно. ”У Таранда своеобразное чувство юмора. Я бы не стал переоценивать этот инцидент”, — сказал Касело. Таранд отметил, что просто высказался по поводу политика, который перешел из партии в партию (от соцдемов к центристам).

”Я отнесся к выпадам Таранда, скорее, как к веселому рождественскому выступлению, в котором он, помимо свойственной ему риторики, рассказал много интересного о своих планах на будущее”, — прокомментировал работник Европарламента Йорген Сийль, еще один свидетель выступления.

”В то же время я могу понять, что люди, которые его так хорошо не знают или которые иногда относятся к его речам серьезно, могли почувствовать себя оскорбленными, особенно если речь идет о рождественском ужине”, — добавил он.

Присутствующим показалось, что Таранд во время своей речи был нетрезв. ”Именно так и я думал. Так я и думал. Это очень интересно. Так я и думал. Им показалось…”, — ответил политик на вопрос, был ли он на самом деле пьян.

”Я не знаю. А они? — продолжил он. — Я сам очень точно знаю (был ли пьян — прим.ред.), но я спрашиваю, как показалось людям? Мне могут тоже казаться разные вещи о других. Это не тема. Но если по вашему мнению, это тема, то вперед”.