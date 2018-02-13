Пьяные и агрессивные: места общепита все чаще страдают от дебоширов

В последние несколько месяцев магазины и места общественного питания все чаще становятся местом для драк и насилия. В воскресенье произошла драка на заправке Circle K в Лаагри. В декабре в Vapiano пришел мужчина с оружием или похожим на него предметом, направив его на кассира. За месяц до этого молодежь устроила погром в ресторане Subway.

По словам Пыхьяской префектуры, драки в общественных местах Таллинна чаще всего являются личными конфликтами. Хотя большинство мест и оснащены камерами видео наблюдения, но они мало влияют на поведение клиентов.

Большинство мест общепита закрываются ближе к позднему вечеру. В итоге компании молодежи идут в работающие круглосуточно заправки и места фастфуда. Чаще всего нарушения происходят по выходным — несовершеннолетним не надо идти в школу.

При этом иногда действия обслуживающего персонала приводят к эскалации ситуации: например, молодежь собирается где-то, никто не реагирует и не прогоняет, они фамильярно себя ведут с персоналом, иногда с ним же и дерутся.

Пресс-секретарь Olerex Яан Олмару отмечает, что число происшествий зависит также от местоположения заправки. Больше инцидентов происходит и там, где продаются слабоалкогольные напитки.

При появлении дебоширов и эскалации ситуации персонал должен нажать на кнопку паники, рассказывает Олмару. Тогда на вызов выезжают охранники и полиции — другого варианта нет, так как на заправках в основном охраны нет.