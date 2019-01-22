”Пьяная женщина шаталась по квартире, падала и умерла”. Убийца стюардессы борется за свою правду и пишет письма в редакцию Delfi

Такие письма от заключенных не новость. Если им верить, тюрьмы Эстонии полны невиновных. Однако некоторые утверждения в подобного рода письмах привлекают внимание тем, что их легко проверить. По случаю очередного письма Eesti Päevaleht запросил в суде дело этого мужчины. А в нем — грустная история об окончании одной человеческой жизни.

Наверное, ничто, даже очень долгий опыт работы криминалистом, не может подготовить человека к тому, что увидел тем утром 16 июня 2017 года 81-летний профессор права Андо Лепс. Он решил навестить дочку. Открыл квартиру своими ключами, а там — его дочь отдает душу Богу. Консервативный мужчина, Лепс даже не имел мобильного и ломанулся к себе домой, чтобы вызвать скорую.

Полиция быстро установила, что накануне вечером к женщине приходили в гости двое мужчин: Аго Плоовитс — ее хороший знакомый, и его друг, пришедший починить подтекающий кран. В ходе следствия выяснилось, что жертва пила с гостями алкоголь.

Плоовитс отправился спать первым, через некоторое время последовала и женщина. Чинивший кран друг ушел и закрыл дверь на защелку.

Дальше все доказательства туманны. Около полуночи соседи услышали доносящиеся из той квартиры голоса. Очевидно, была ссора и драка. Обвиняемый выдвинул несколько противоречащих друг другу версий: что же происходило в квартире после того, как друг ушел. По сути, Плоовитс утверждал, что он — спал, проснулся ночью, увидел, что женщины нет, пошел ее искать по квартире, и нашел ее в другой комнате на полу. Поначалу он заверял, что вообще не видел крови и посчитал, что, пьяная, она просто уснула на полу. Потом утверждал, что все же видел маленькое кровавое пятно у нее на носу, но посчитал это ерундой, потому и помощи не искал. Потом же, по словам обвиненного, он покинул квартиру.

Далее, по версии Плоовитса и его защиты, после ухода первого пьяная женщина шаталась по квартире и падала везде, а потом повредилась так, что умерла.

Суды с такими умозаключениями согласны не были. Уездный суд признал мужчину виновным.

Суд признал: телесные повреждения, обнаруженные на теле, вызваны не тем, что она спьяну, теряя равновесие, падала, а тем, что ее били по голове тупым предметом, например, стулом от пианино. На месте событий было установлено, что жертва пыталась скрыться от насильника, вероятно, хватаясь и укрываясь за разными предметами.

На найденных в квартире осколках стекла ДНК Плоовитса не обнаружено. По мнению суда, обвиняемый просто унес тот кусок стекла, которым он резал свою жертву, с собой. Резанные раны на теле женщины не могли быть вызваны падением на осколки. ”Куски стекла в таком случае должны были просто стоять на ребре”, — утверждает суд.

У окружного суда также имеется предположение: как и почему могло произойти данное преступление.

”Судебная коллегия убеждена, что причина конфликта — ревность”. Так написано в решении суда. Возникло же это чувство у Плоовитса ввиду того, что, когда тот пошел спать, женщина осталась выпивать со вторым гостем. По оценке суда, вполне очевидно, что мужчина в какой-то момент проснулся, и ”его начала напрягать мысль, что же его ”девочка” там так долго с ним вдвоем делает”. В ходе конфликта мужчина стал в кровати избивать женщину, она стала убегать от него по квартире. Также суд решил, что из ревности Плоовитс пытался изрезать лицо стеклом своей жертве, чтобы для остальных мужчин она стала непривлекательна.

Что же до письма Аго Плоовитса в редакцию Eesti Päevaleht… На основании его судебного дела стало ясно: он просто наврал.