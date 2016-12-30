Об этом сообщило Посольство России в Эстонии на своей странице в Facebook:
Путин поздравил Кальюлайд с Новым годом и Рождеством(66)
Президент России Владимир Путин поздравил главу эстонского государства Керсти Кальюлайд с Новым годом и Рождеством.
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