Путин поздравил Кальюлайд с Днем независимости Эстонии

Президент России Владимир Путин направил главе эстонского государства Керсти Кальюлайд поздравления с предстоящим Днем независимости республики.

"Президент России Владимир Путин направил Керсти Кальюлайд поздравление по случаю национального праздника — Дня независимости Эстонской Республики и пожелал всем жителям Эстонии счастья, благополучия и всего самого доброго", — сообщило rus.err.ee во вторник, 20 февраля, посольство России в Таллинне.

В прошлом году Путин также присылал Кальюлайд телеграмму по случаю Дня независимости Эстонии.

Тогда он выразил уверенность, что развитие российско-эстонских отношений в духе добрососедства и взаимного уважения отвечает коренным интересам народов наших стран.