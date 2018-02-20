20.02.2018, 13:40

Путин поздравил Кальюлайд с Днем независимости Эстонии

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rus.delfi.ee
EST
Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: Aleksei Družinin, Sputnik

Президент России Владимир Путин направил главе эстонского государства Керсти Кальюлайд поздравления с предстоящим Днем независимости республики.

"Президент России Владимир Путин направил Керсти Кальюлайд поздравление по случаю национального праздника — Дня независимости Эстонской Республики и пожелал всем жителям Эстонии счастья, благополучия и всего самого доброго", — сообщило rus.err.ee во вторник, 20 февраля, посольство России в Таллинне.

В прошлом году Путин также присылал Кальюлайд телеграмму по случаю Дня независимости Эстонии.

Тогда он выразил уверенность, что развитие российско-эстонских отношений в духе добрососедства и взаимного уважения отвечает коренным интересам народов наших стран.

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