Путин поздравил Кальюлайд и всех жителей Эстонии с Днем независимости

Президент России Владимир Путин поздравил президента Эстонии Керсти Кальюлайд с Днем независимости Эстонской Республики, сообщило Посольство России в Эстонии на своей странице в Facebook.
В поздравительной телеграмме он выразил уверенность, что развитие российско-эстонских отношений в духе добрососедства и взаимного уважения отвечает коренным интересам народов наших стран.
Российский лидер пожелал своей эстонской коллеге и всем жителям Эстонии счастья, благополучия и всего самого доброго.
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