Путин поздравил Кальюлайд и всех жителей Эстонии с Днем независимости

Президент России Владимир Путин поздравил президента Эстонии Керсти Кальюлайд с Днем независимости Эстонской Республики, сообщило Посольство России в Эстонии на своей странице в Facebook.

В поздравительной телеграмме он выразил уверенность, что развитие российско-эстонских отношений в духе добрососедства и взаимного уважения отвечает коренным интересам народов наших стран.

Российский лидер пожелал своей эстонской коллеге и всем жителям Эстонии счастья, благополучия и всего самого доброго.