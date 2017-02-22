22.02.2017, 17:55

Путин поздравил Кальюлайд и всех жителей Эстонии с Днем независимости

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rus.delfi.ee
EST
Kerry Russia
Kerry RussiaFoto: Andrew Harnik, AP

Президент России Владимир Путин поздравил президента Эстонии Керсти Кальюлайд с Днем независимости Эстонской Республики, сообщило Посольство России в Эстонии на своей странице в Facebook.

В поздравительной телеграмме он выразил уверенность, что развитие российско-эстонских отношений в духе добрососедства и взаимного уважения отвечает коренным интересам народов наших стран.

Российский лидер пожелал своей эстонской коллеге и всем жителям Эстонии счастья, благополучия и всего самого доброго.

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