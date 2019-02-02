Путин объявил о приостановке участия в ДРСМД и начале создания новых видов ракет

"Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным", — сказал он на встрече с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.

"Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое", — пояснил глава российского государства.

Он подчеркнул, что Россия не будет размещать в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности, пока там не появится подобное американское оружие.

"Я прошу и министерство иностранных дел, и министерство обороны внимательно наблюдать за тем, что будет происходить, и своевременно докладывать предложения по нашей реакции на происходящие события", — сказал Путин.

Он также добавил, что Россия, готовя ответные меры на выход США из ДРСМД, не должна втягиваться в затратную для нее гонку вооружений. В связи с этим глава государства поинтересовался, смогут ли эти работы быть проведены в рамках имеющихся бюджетных назначений для министерства обороны на 2019-й и последующие годы.