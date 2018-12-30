Путин не поздравил с Новым годом и Рождеством Керсти Кальюлайд

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим новым, 2019 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций. В общей сложности Путин поздравил глав 40 государств, среди которых, в частности президент Финляндии Саули Нийнистё, президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель. А вот главы Эстонии Керсти Кальюлайд в списке не оказалось.
В общей сложности Путин поздравил глав 40 государств. В списке не было президента Эстонии Керсти Кальюлайд, впрочем, как и глав других прибалтийских государств — Латвии и Литвы. Не было в списке и президентов Украины и Грузии.
В общей сложности поздравления получили более 50 адресатов, включая глав спортивных организаций, экс-президентов и бывших премьеров.
С полным списком поздравлений можно ознакомиться здесь.
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