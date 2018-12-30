Путин не поздравил с Новым годом и Рождеством Керсти Кальюлайд

В общей сложности Путин поздравил глав 40 государств. В списке не было президента Эстонии Керсти Кальюлайд, впрочем, как и глав других прибалтийских государств — Латвии и Литвы. Не было в списке и президентов Украины и Грузии.

В общей сложности поздравления получили более 50 адресатов, включая глав спортивных организаций, экс-президентов и бывших премьеров.

С полным списком поздравлений можно ознакомиться здесь.