Путь бронепоезда Wabadus в январе завершится праздником в Валга

Сегодня, 31 января, отмечается сотая годовщина победной битвы под Паю в Освободительной войне. События, происходившие сто лет назад, будут отмечаться памятными церемониями, прибытием бронепоезда на железнодорожную станцию Валга и Праздником свободы, главным исполнителем которого станет ансамбль Metsatöll.
”На своем пути по местам исторической линии фронта Освободительной войны бронепоезд достиг последнего пункта своего январского маршрута — железнодорожной станции Валга”, — сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. ”Начиная с февраля бронепоезд отправится по имеющимся железнодорожным путям в тур по всей Эстонии, который продлится до конца 2019 года”, — добавил Кастерпалу.
По словам старейшины волости Валга Маргуса Лепика, это большая честь — осознавать, что одно из важнейших сражений Освободительной войны состоялось именно недалеко от Валга. ”Отвоеванную сто лет назад свободу необходимо беречь, а связанные с этим исторические события нужно отмечать. Поэтому сегодня в Валга и состоится большой Праздник свободы. Утром состоятся памятные церемонии, в которых примут участие президент Эстонской Республики, а также министр обороны Эстонии со своим финским коллегой. В 14 часов на железнодорожной станции торжественно поприветствуем бронепоезд, вечер завершится выступлением ансамбля Metsatöll и фейерверком”, — добавил Лепик.
Памятные церемонии 31 января состоятся в Яановой церкви Валга, на мызе Паю и у памятника сражения под Паю. На железнодорожной станции состоится реконструкция битвы, всем желающим будет предлагаться солдатский суп, будет открыта музейная комната и пройдет выставка современного оружия. На празднике выступят оркестр Сил обороны и ансамбль Metsatöll. С программой мероприятия можно ознакомиться на странице www.valga.ee/paju-100.
Бронепоезд номер 7 Wabadus был воссоздан в сотрудничестве организационной команды ЭР100, Военного музея и предприятия Operail. Поддержку в передвижении бронепоезда Wabadus и броневика оказывают также Eesti Raudtee, Кайтселийт, USS, местные самоуправления и различные музеи. Выставку, знакомящую с историей Освободительной войны, составил Военный музей Эстонии.
В 2019 году программа празднования столетия Эстонской Республики посвящена сотой годовщине Освободительной войны.