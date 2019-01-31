Путь бронепоезда Wabadus в январе завершится праздником в Валга

”На своем пути по местам исторической линии фронта Освободительной войны бронепоезд достиг последнего пункта своего январского маршрута — железнодорожной станции Валга”, — сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. ”Начиная с февраля бронепоезд отправится по имеющимся железнодорожным путям в тур по всей Эстонии, который продлится до конца 2019 года”, — добавил Кастерпалу.

По словам старейшины волости Валга Маргуса Лепика, это большая честь — осознавать, что одно из важнейших сражений Освободительной войны состоялось именно недалеко от Валга. ”Отвоеванную сто лет назад свободу необходимо беречь, а связанные с этим исторические события нужно отмечать. Поэтому сегодня в Валга и состоится большой Праздник свободы. Утром состоятся памятные церемонии, в которых примут участие президент Эстонской Республики, а также министр обороны Эстонии со своим финским коллегой. В 14 часов на железнодорожной станции торжественно поприветствуем бронепоезд, вечер завершится выступлением ансамбля Metsatöll и фейерверком”, — добавил Лепик.