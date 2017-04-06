Пустяковая авария в Копли привела к нешуточным спорам между Таллинном и страховой фирмой

Не так давно в Пыхья-Таллинне произошла небольшая авария. Пострадавших не было, но оба участвовавших в аварии автомобиля получили вмятины. Примечательно, что мнения города и страховой фирмы относительно виновника разделились на диаметрально противоположные, пишет Eesti Päevaleht.

Так, по мнению страховой фирмы, виновником аварии стала Лийна. По мнению города, однако, женщина сделала все правильно.

Лийна повренула с улицы Ристику на улицу Рукки и оказалось в зоне действия дорожного знака 381, сообщающего водителю о зоне перекрестка равнозначных дорог. Женщина знала, что равнозначные дороги образуют перекрестки только с подъездными путями к улицам, но не к жилым зонам. Именно так учат и в автошколах. Журналист обратился за мнением к специалистам, и десять преподавателей правил дорожного движения, посовещавшись между собой, пришли к выводу, что поскольку прилегающий к улице Рукки подъездной путь не взят мэрией на учет в качестве улицы, то данное место пересечения нельзя отнести к перекрестку равнозначных дорог и что речь идет о дворовой зоне, то есть зоне примыкания к дороге.

Graafik: Toom Tragel

Несмотря на то, что и сами участники аварии были однозначного мнения относительно виновника, страховая фирма высказала иное мнение. ”Если до этого мы решили, что один автомобиль выезжал именно со двора и в отношении него не действовало правило преимущества правой руки, то страховая фирма решила, что на самом деле вина лежит на водителе, ехавшем по Рукки, то есть на мне, поскольку я проигнорировала ”преимущество” приближающего справа автомобиля”, — разводит женщина руками.

Проблема заключается и в ограниченной видимости из-за припаркованных автомобилей и высокой изгороди, так что к тому времени, когда конец дороги появится в поле зрения водителя, передняя часть автомобиля будет уже находиться на т. н. перекрестке.

Женщина обратилась в Таллиннский транспортный департамент с просьбой об обеспечении, если речь идет о перекрестке равнозначных дорог, соответствующей маркировки и организации движения, позволяющей видеть перекресток. Ответ ведомства ее крайне удивил. Выяснялось, что, по мнению департамента, это не перекресток равнозначных дорог и правый подъезд к Рукки — дворовая зона, поэтому никакой маркировки не нужно.

”Когда я направила это заключение в страховую фирму, мне ответили, что их решение окончательное и что у меня есть возможность обжаловать его в Фонде дорожного страхования”, — сказала женщина.

Юрист департамента Урмас Таммиксаар подтвердил точку зрения ведомства и отметил, что по закону о дорожном движении, в случае разногласий по поводу аварий необходимо обращаться в полицию. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Оля Кивистик сказала, что определение местонахождения перекрестков, парковок и жилых зон находится в сфере компетенции местных самоуправлений.

По словам представителя If Kindlustus Тамбета Аси, закон гласит, что в зоне пересечения равнозначных дорог все пересекающиеся дороги являются равнозначными и на них действует правило преимущества правой руки.

Таммиксаар отметил, что в случае несогласия с решением страховой фирмы сторона может подать для защиты своих прав гражданский иск, в данном случае — в Харьюский уездный суд.

Присяжный адвокат бюро Sirk ja Saareväli Индрек Сикр, проанализировав ситуацию, пришел к выводу, что на данном отрезке правило правой руки все же действует.

”Поскольку речь идет о месте пересечения двух дорог, то дорожный знак 381 дает на этом пересечении каждому водителю четкое руководство: дорогу необходимо уступать приближающемуся справа транспортному средству. В данном случае неважно, каким должно быть согласно другим общепринятым нормам право преимущества, поскольку специальная регуляция отменяет общую”, — сказал он.

”По моей оценке, согласно дорожному знаку 381, тут речь идет о месте, где дорогу следует уступать приближающемуся справа водителю”, — резюмировал адвокат.