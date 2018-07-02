02.07.2018, 15:20

Пушков отреагировал на требование МИД Эстонии остановить ”Северный поток — 2”

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Gazeta.ru
EST 4
Aleksei Puškov
Aleksei PuškovFoto: Maksim Šemetov, REUTERS

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера о необходимости остановить строительство российского газопровода ”Северный поток — 2”.


МИД Эстонии потребовал (!) остановить сооружение ''Северного потока — 2''. Эстония требовать ничего не может: она в этом деле никого не волнует и вообще тут ни при чем — вот уж чей номер 16-ый в этой истории”, — написал Пушков в твиттере.

Ранее Свен Миксер сообщил о необходимости остановки строительства газопровода ”Северный поток — 2”, назвав сам проект ”рычагом, с помощью которого Россия хочет вмешиваться в европейскую политику”.

Впоследствии депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом рассказала, что российский газопровод ”Северный поток — 2” будет строиться и дальше.

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