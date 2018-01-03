Пункты сбора елок открыты во всех районах Таллинна: смотрите адреса

В Таллинне созданы условия, чтобы рождественские и новогодние елки не захламляли территорию вокруг мусорных контейнеров — во всех районах города открыты пункты сбора елок, сообщает Раэпресс.

Вот их адреса:

В Ласнамяэ — угол улиц Маяка и Ласнамяэ, газон перед домом 48а на улице Паэ, газон перед домом 16 по улице Выру, газон за домом 13 по улице Викерлазе, газон между магазином Гросся и школьным стадионом в квартале Катлери, газон перед домом 8 по улице Ляэнемере, газон перед домом 19 по той же улице, газон напротив дома 34 по улице Кивила, газон перед магазином "Консум" на улице Махтра,9, газон между магазинами Гросся и "Максима" на улице Юмера, газон перед домом 10 по улице Калевипоя (со стороны улицы Викерлазе). Эти пункты открыты до 19 января, затем елки будут отправлены на кострище Паэвялья, где 21 января в 18 часов начнется создание огненных скульптур.

В Хааберсти — на автостоянке на улице Ряйме у Какумяэского пляжа, на площадке у дома 110 по улице Ыйсмяэ, на участке 15а по улице Ярвеотса, на территории между домами 19 и 19b по улице Пийбелехе и на территории между ручьем Мустйыэ и канавой, между домом 72 по улице Астангу и спортивной площадкой. Последний вывоз оттуда елок намечен на 20 января.

В Пирита — у развалин монастыря св. Биргитты с 7 по 10 января. Ворота монастыря открыты с 10 до 15 часов.

В Мустамяэ елки принимаются до 15 января у дома 30 по улице Академия, на газоне между строящимся бассейном и детским садом на улице Академия, 50, за центром культуры "Кая", на газоне у стадиона по улице Вильде, 120, рядом с автостоянкой у магазина "Максима" на улице Кийли, 16, на газоне между детским садом "Лехола" на улице Мустамяэ и домом 79 по улице Вильде, на газоне между домами 92 и 96 по улице Вильде, за домами 99 и 74 по улице Таммсааре; на газоне у парка Пардитийги (Утиного пруда), на газоне между домами 24 и 28 по улице Сютисте, возле контейнеров для упаковки рядом с домом 39 на улице Сютисте, на газоне во дворе домов 26 и 28 по улице Ретке, у контейнеров для тары на автостоянке у торгового центра "Сольнок" на улице Вильде, 101.

В рамках районного фестиваля света начнется 27 января в 10 часов утра на старом школьном стадионе на улице Вильде, 120 изготовление скульптур из старых елок, которые будут зажжены тем же вечером.

В Нымме сбор елок продлится до 21 января на автостоянке за Ныммеским рынком, около мусорных контейнеров на улице Пихлака, 12, у дома 207 по бульвару Вабадузе, около контейнеров для тары напротив здания 28b по улице Трумми, у контейнеров для тары возле дома 158 по улице Валдеку, на краю баскетбольной площадки на улице Ууэристи, 10, около контейнеров для тары напротив дома 42 по улице Ильмаризе и около таких же контейнеров на улице Вийзи, 29;

В Кристийне с 8 по 19 января елки можно приносить в открытый контейнер за домом 8 по улице Вялья. В районе улиц Энергия, Электрони, Алаяама, Ярве и Сеэби будут также организованы и обозначены хорошо видными знаками пункты сбора.

В Кесклинна — на автостоянке на улице Ахтри,9, на площадке между улицей Иманта, домом 40 по улице Лийвалайа и домом 34 по улице Лийвалайа//1 по улице Юхкентали, под виадуком на Пярнуском шоссе, на автостоянке у стадиона "Кадриорг" со стороны улицы Везивярава, на автостоянке у дома 6 по улице Вяйке Раннавярава. Контейнеры для елок будут установлены вечером 5 января и доступны до 26 января.

В Пыхья-Таллинне — площадка за автобусной остановкой Эрика на улице Тёэстузе (контейнер), огражденная зона на участке по улице Каларанна, 1 (вход через ворота со стороны Калатуру), контейнер около магазина Selver на улице Сыле.

Елки можно приносить до 31 января. Из них будут изготовлены трехмерные скульптуры, зажжением которых в Каларанна будет отмечаться 16 февраля наступление года желтой собаки по восточному календарю.

Надо учитывать, что, сдавая елки, с них надо снять все игрушки и украшения, на них не должно быть пластика и пленки, а также других материалов, которые жечь запрещается. Искусственные елки и украшения можно сдавать в центры вторичного использования или помещать в контейнеры для смешанных бытовых отходов.