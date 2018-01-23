23.01.2018, 14:00

Пункту обмена шприцев в Ласнамяэ — быть. Обещают, что не в жилом доме

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где и когда?
Ольга Привалова
Ольга Привалова
EST
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фото иллюстративноеFoto: Toomas Volmer

Пункт обмена шприцев в Ласнамяэ будет. Это подтвержденный факт. Вопрос лишь в месте и во времени открытия. В данный момент управа района и Институт развития здоровья (TAI) ведут переговоры, и обе стороны обещают, что новый пункт не будет открыт в жилом доме. Более подробная информация, по словам представителя управы, будет доступна через две недели.

Управа: открытие неизбежно

„Поскольку проблема наркомании в Ласнамяэ, к сожалению, существует, то открытие такого пункта в районе неизбежно”, — констатировала пресс-секретарь управы района Ласнамяэ Анне Луйска.

„Стоит отметить, что в таких специализированных местах не только осуществляется обмен шприцев, но и проводятся консультации специалистов о способах избавления от наркозависимости”, — добавила Луйска.

Также, по ее словам, жители Ласнамяэ жалуются на разбросанные по району шприцы.

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Открытие центра снижения вреда должно помочь уменьшить их количество на улицах, уверена управа. „На данный момент ведутся конструктивные переговоры с TAI. Более подробная информация будет доступна через две недели”.

Осенью прошлого года распахнул двери пункт обмена шприцев в столичном районе Пыхья-Таллинн по адресу Ситси, 28. Это многоквартирный жилой дом. Открытие пункта вызвало бурное негодование как некоторых жильцов этого дома, так и жителей микрорайона Ситси. При поддержке управы Пыхья-Таллинна жильцы обратились в суд с требованием закрыть этот центр снижения вреда. В данный момент ведется судебное разбирательство. Ввиду актуальности проблемы мы поинтересовались, насколько велика вероятность, что новый пункт обмена в Ласнамяэ также будет открыт в жилом многоквартирном доме.

„Можем заверить всех жителей нашего района в одном, что такой пункт обмена шприцев не будет открыт в жилом многоквартирном доме”, — пообещала Анне Луйска.

TAI: приоритет — нежилые здания

„Да, в районе Ласнямяэ запланировано открытие центра снижения вреда в 2018 году”, — подтвердила информацию начальник отдела профилактики наркомании Института развития здоровья Алена Курбатова и добавила, что в настоящее время идет поиск подходящих решений в районах Паэ и Сели. По ее словам, ведомство сотрудничает с районной управой, которая помогает им в этом.

Есть ли возможность, что пункта будет сразу два — и на Паэ, и на Сели? „В 2018 году, скорее всего, это будет один центр снижения вреда в одном из этих районов”, — ответила специалист.

„Мы рассматриваем все варианты, однако в приоритете отдельно стоящие, нежилые здания или модульное строение. В настоящее время подходящих вариантов в многоквартирных домах нет”, — поделилась она информацией о поисках приемлемого, с точки зрения ведомства, места.

На вопрос, будет ли Институт развития здоровья учитывать недочеты и ошибки (в случае, если, по их мнению, они имеются) при открытии нового ласнамяэского центра снижения вреда, Курбатова ответила: ”Мы открыты к сотрудничеству. Опыт открытия центра снижения вреда на Ситси, 28 также учитываем”.

Треть наркоманов — в Ласнамяэ

Ранее Delfi писал, что, по некоторым оценкам, в Ласнамяэ проживает около 1800 колющихся наркоманов, то есть 33% от всех колющихся наркоманов столицы. Большая часть живет и передвигается на улицах Сели, Паэ и Сикупилли. Так как недалеко от Сикупилли уже есть пункт обмена, то дополнительные пункты необходимо открыть в непосредственной близости от первых двух улиц.

”Да, наш анализ рисков показал, что больше всего колющихся наркоманов — в районах Сели и Паэ, поэтому необходимо создать центр снижения вреда именно в этих районах. Это не означает, что обязательно на улице Сели или на Паэ, но в этой местности”, — поведала пресс-секретарь Института развития здоровья Геа Отса.

По оценкам института, всего в Таллинне проживают около 5500 колющихся наркоманов. По словам пресс-секретаря (бывшего — прим. ред.) управы района Ласнамяэ Ольги Нигровской, TAI планирует открыть центры снижения вреда по всему городу.

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