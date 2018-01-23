Пункту обмена шприцев в Ласнамяэ — быть. Обещают, что не в жилом доме

Пункт обмена шприцев в Ласнамяэ будет. Это подтвержденный факт. Вопрос лишь в месте и во времени открытия. В данный момент управа района и Институт развития здоровья (TAI) ведут переговоры, и обе стороны обещают, что новый пункт не будет открыт в жилом доме. Более подробная информация, по словам представителя управы, будет доступна через две недели.

Управа: открытие неизбежно

„Поскольку проблема наркомании в Ласнамяэ, к сожалению, существует, то открытие такого пункта в районе неизбежно”, — констатировала пресс-секретарь управы района Ласнамяэ Анне Луйска.

„Стоит отметить, что в таких специализированных местах не только осуществляется обмен шприцев, но и проводятся консультации специалистов о способах избавления от наркозависимости”, — добавила Луйска.

Также, по ее словам, жители Ласнамяэ жалуются на разбросанные по району шприцы.

Открытие центра снижения вреда должно помочь уменьшить их количество на улицах, уверена управа. „На данный момент ведутся конструктивные переговоры с TAI. Более подробная информация будет доступна через две недели”.

Осенью прошлого года распахнул двери пункт обмена шприцев в столичном районе Пыхья-Таллинн по адресу Ситси, 28. Это многоквартирный жилой дом. Открытие пункта вызвало бурное негодование как некоторых жильцов этого дома, так и жителей микрорайона Ситси. При поддержке управы Пыхья-Таллинна жильцы обратились в суд с требованием закрыть этот центр снижения вреда. В данный момент ведется судебное разбирательство. Ввиду актуальности проблемы мы поинтересовались, насколько велика вероятность, что новый пункт обмена в Ласнамяэ также будет открыт в жилом многоквартирном доме.

„Можем заверить всех жителей нашего района в одном, что такой пункт обмена шприцев не будет открыт в жилом многоквартирном доме”, — пообещала Анне Луйска.

TAI: приоритет — нежилые здания

„Да, в районе Ласнямяэ запланировано открытие центра снижения вреда в 2018 году”, — подтвердила информацию начальник отдела профилактики наркомании Института развития здоровья Алена Курбатова и добавила, что в настоящее время идет поиск подходящих решений в районах Паэ и Сели. По ее словам, ведомство сотрудничает с районной управой, которая помогает им в этом.

Есть ли возможность, что пункта будет сразу два — и на Паэ, и на Сели? „В 2018 году, скорее всего, это будет один центр снижения вреда в одном из этих районов”, — ответила специалист.

„Мы рассматриваем все варианты, однако в приоритете отдельно стоящие, нежилые здания или модульное строение. В настоящее время подходящих вариантов в многоквартирных домах нет”, — поделилась она информацией о поисках приемлемого, с точки зрения ведомства, места.

На вопрос, будет ли Институт развития здоровья учитывать недочеты и ошибки (в случае, если, по их мнению, они имеются) при открытии нового ласнамяэского центра снижения вреда, Курбатова ответила: ”Мы открыты к сотрудничеству. Опыт открытия центра снижения вреда на Ситси, 28 также учитываем”.

Треть наркоманов — в Ласнамяэ

Ранее Delfi писал, что, по некоторым оценкам, в Ласнамяэ проживает около 1800 колющихся наркоманов, то есть 33% от всех колющихся наркоманов столицы. Большая часть живет и передвигается на улицах Сели, Паэ и Сикупилли. Так как недалеко от Сикупилли уже есть пункт обмена, то дополнительные пункты необходимо открыть в непосредственной близости от первых двух улиц.

”Да, наш анализ рисков показал, что больше всего колющихся наркоманов — в районах Сели и Паэ, поэтому необходимо создать центр снижения вреда именно в этих районах. Это не означает, что обязательно на улице Сели или на Паэ, но в этой местности”, — поведала пресс-секретарь Института развития здоровья Геа Отса.

По оценкам института, всего в Таллинне проживают около 5500 колющихся наркоманов. По словам пресс-секретаря (бывшего — прим. ред.) управы района Ласнамяэ Ольги Нигровской, TAI планирует открыть центры снижения вреда по всему городу.