Пункт обмена шприцев на Ситси продолжает работу: суд не удовлетворил ходатайство КТ

Харьюский уездный суд не удовлетворил ходатайство квартирного товарищества Ситси 28/30 о первоначальной юридической защите, которое бы приостановило работу пункта обмена шприцев до решения суда.

В своем ходатайстве КТ указало причиной необходимости защиты то, что ”опасность и непредсказуемость наркоманов являются общеизвестными фактами”. Суд с данным утверждением не согласен, исходя из статьи 231 пункта 1 Гражданского процессуального кодекса.

Суд придерживается мнения, что ходатай не обосновал свои утверждения об опасности и непредсказуемости наркоманов, в том числе не ссылался на какие-либо источники, доказывающие это.

Тем не менее суд объяснил, что у КТ есть возможность подать новое ходатайство о первоначальной юридической защите, обосновав ее необходимость обстоятельствами, выявленными в связи с работой центра снижения вреда и/или пункта обмена шприцев.

Пункт обмена шприцев на Ситси, 28 работает с 20 сентября.