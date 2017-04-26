Пульмонолог: и при легкой астме человек должен принимать лекарство

Во вторник, 2 мая, отмечается международный астма-день, целью которого является повысить осведомленность людей о болезни. По словам пульмонолога клиники Тартуского университета Аннели Поола, жители Эстонии мало знают об астме.

”С точки зрения врачебного аспекта пациенту важно понять, что астма — это неизлечимая болезнь, но к счастью, в большинстве случаев лечением можно удерживать астму под контролем, — сказала пульмонолог клиники Тартуского университета Аннели Поола. — Таким образом, важно постоянное просвещение людей, поскольку из восьми пациентов, у которых диагностирована астма, трое не знают, с какой болезнью имеется дело. Также люди не знают, каковы симптомы астмы и как их узнать. Хотя знания людей об астме на протяжении времени постоянно улучшаются, и людей, которым не поставлен диагноз и которые не получают лечение остается все меньше, важно, чтобы люди обращались к специалисту, если у них имеется какой-нибудь симптом. Своевременный диагноз и лечение помогут лучше удерживать болезнь под контролем, и пациенты смогут продолжить обычный образ жизни без значительных ограничений”.

”Если человек ощущает свист в груди, испытывает чувство тяжести при дыхании, после перенесенной вирусной инфекции в течение долгого времени сохраняется кашель или возникают моменты нехватки воздуха и тяжесть при выдохе, следует обратиться к семейному врачу или пульмонологу, — сказала доктор Поола. — Иногда люди среднего или пожилого возраста думают, что нехватка воздуха по ночам — это показатель возраста. Но действительной причиной может быть астма, поскольку астма может начаться в любом возрасте, даже и в достаточно позднем”.

По утверждению доктора Поола, астма бывает разной степени тяжести. ”Самое сложное улучшить восприимчивость к лечению людей с астмой легкой степени — приступы бывают редко или малой интенсивности. Часто бывают ситуации, когда в результате лечения пациент чувствует себя хорошо и решает после этого прекратить лечение. На самом деле решение об уменьшении или прекращении базового лечения может принять только врач. Это означает, что, например, после перенесенного вирусного заболевания у человека могут спустя полгода или год вновь возникнуть астматические явления. Часто все исследования начинают сначала и подтверждается предыдущий диагноз. Это трата времени и денег, как в смысле пациента, так и медицинской системы”.

”Современное лечение астмы означает то, что больной астмой ощущает себя больным только из-за необходимости принимать лекарства, поскольку у большинства больных болезнь хорошо подчиняется контролю и повседневные явления болезни отсутствуют. К сожалению, могут быть и возвраты, и потребность в неотложной медицинской помощи. Одной из достойных сожаления причин может быть бездействие самого человека, когда пациент не принимал базовое лечение и в результате совместного воздействия каких-то факторов может возникнуть настоящий приступ астмы”, — рассказала Аннели Поола.

Международный астма-день организует Global Initiative for Asthma (GINA) в сотрудничестве с работниками здравоохранения для того, чтобы повысить осведомленность людей об астме и качестве лечения болезни. Астма-день проводится ежегодно в первый вторник мая. Первый раз астма-день отмечался в 1998 году в 35 государствах. В дальнейшем число государств-участников постоянно росло, и он превратился в самый важный день в году, направленный на информирование об астме и просвещение людей в области астмы.