Публика театра Estonia пожертвовала онкологическим больным свыше 6000 евро

В феврале добровольцы фонда лечения рака Kingitud elu (”Подаренная жизнь”) собирали в театре ”Эстония” пожертвования, в общей сложности было собрано более 6000 евро. Свой вклад в помощь онкологическим больным зрители внесли в антрактах 15 спектаклей, в сборе участвовали около двух десятков добровольцев фонда.

”Пятнадцать очень важных антрактов были замечательно приняты гостями театра, и желающих пожертвовать деньги было так много, что порой перед нашими ящиками-копилками выстраивалась очередь. Благодарим всех, кто сделал пожертвование, театр ”Эстония” и его отзывчивых работников, всех наших помощников-добровольцев: вместе мы подарили нескольким людям надежду, возможность жить или даже выздороветь”, — сказала исполнительный директор фонда Kingitud elu Катрин Кууземяэ.

Сбор средств проводился в антрактах следующих постановок: ”Баядерка”, ”Женитьба Фигаро”, ”Вечер балета”, ”Бал в Савойе”, ”Аида”, ”Модильяни — проклятый художник”, ”Карлсон, который живет на крыше”, ”Сильва”, ”Любовный напиток”, ”Принц и нищий”, ”Кратт” и ”Лебединое озеро”.

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В феврале прошлого года в антрактах спектаклей национальной оперы фонд собрал пожертвования на общую сумму 4900 евро.

В прошлом месяце фонд лечения рака Kingitud elu отметил свой третий день рождения. За три года фонд собрал в виде пожертвований более 1,6 миллиона евро и финансировал лечение более ста человек от рака.

Фонд лечения рака Хилле Тянавсуу ”Kingitud elu” (SA Hille Tänavsuu Vähiravifond ”Kingitud elu”, www.kingitudelu.ee) основали 5 февраля 2014 года Хилле и Тойво Тянавсуу, а также Янек Мягги. Фонд в пределах своих возможностей компенсирует из собранных пожертвований лечение пациентов, которым Больничная касса Эстонии не возмещает стоимость лекарств. Деньги поступают из сделанных фонду пожертвований. В совет фонда, который решает, кому оказывать помощь, входят онкологи др. Пеэтер Падрик, др. Хеле Эвераус, др. Кристийна Оямаа, др. Кадри Путник, актриса и психолог Рита Рятсепп иPR-специалист Янек Мягги.