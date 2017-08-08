Публика фестиваля Weekend пожертвовала онкобольным 3200 евро

В прошлые выходные публика на мероприятии Weekend Festival в Пярну пожертвовала фонду помощи больным раком Kingitud elu (”Подаренная жизнь”) около 3200 евро. Столько же на этом фестивале было собрано и в прошлом году, сообщил фонд.

Волонтеры фонда собирали пожертвования в течение всех трех дней фестиваля.

”Музыка гремела, тестостерон бушевал, ребра трещали, спиртное лилось, а фонд помощи больным раком давал всем возможность спонтанно сделать доброе дело, — сказал заведующий Kingitud elu Тойво Тянавсуу. — Мы учили молодежь тому, что бескорыстный дар — это клево, или, как они говорят, cool. В итоге было приятно отметить, что наше юное поколение вовсе не так испорчено, как говорят: пять раз пройдут мимо ящика-копилки, а на шестой все-таки сделают пожертвование. Повторение — мать учения!”

”Помимо денежных пожертвований, мы получили один поцелуй в щеку и шесть объятий, — добавил Тойво Тянавсуу. — Возможно, благодаря опущенным в наш ящик-копилку евро они не купили пиво или пачку сигарет, что тоже очень хорошо. Мы благодарим всех, кто сделал пожертвование, а также организаторов Weekend Festival”.

На этой неделе волонтеры фонда собирают пожертвования на Фестивале мнений в Пайде и музыкальном фестивале Viru Folk в Кясму.

Благодаря помощи неравнодушных людей в этом году фонд подарил надежду и спасительную соломинку уже 60 пациентам, выделив на их лечение в общей сложности 781 000 евро. Поскольку резервов у Kingitud elu практически нет, фонд по-прежнему призывает всех помогать онкобольным бороться с болезнью.

На сайте фонда www.kingitudelu.ee есть возможность за несколько секунд стать постоянным спонсором.

Фонд помощи больным раком им. Хилле Тянавсуу Kingitud Elu основали 5 февраля 2014 года Хилле и Тойво Тянавсуу и Янек Мягги. В пределах собираемых пожертвований фонд возмещает расходы на лечение пациентам, которым Больничная касса не компенсирует стоимость лекарств. Деньги поступают из полученных организацией пожертвований. В совет фонда, который решает, кому будет оказана помощь, входят онкологи д-р Пеэтер Падрик, д-р Хеле Эвераус, д-р Кристийна Оямаа, д-р Кадри Путник, доцент кафедры гематологии Тартуского университета д-р Эдвард Лаане, предприниматель и почетный консул Бельгии в Эстонии Эрик Сакков, актриса и психолог Рита Рятсепп, а также PR-специалист Янек Мягги.