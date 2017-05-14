Публицист Каарел Таранд: книги ”вымирают”

Непопулярность домашних библиотек свидетельствует о том, что люди больше не считают книги товаром длительного пользования — после прочтения они словно использованные упаковки просто выкидываются на помойку. Получается, что книголюб все больше превращается в ссыхающийся остров, с горечью констатирует на страницах ”Учительской газеты” публицист Каарел Таранд.

По случаю международного Дня книг Департамент статистики опубликовал результаты исследования размеров домашних библиотек жителей Эстонии, согласно которому в стране насчитывается лишь 3% домов, количество книг в которых больше тысячи. В 12 процентах домов книг от пятисот до тысячи, более же ста книг можно найти в 51% домовладений, коих в нашей стране насчитывается около 600 тысяч. Другими словами, домов с обширными библиотеками в Эстонии всего 18 тысяч, любовь же к книгам можно назвать прихотью никчемного меньшинства, пишет Таранд.

Совсем недавно ученые Тартуского университета опубликовали неутешительные результаты долгосрочного (2002-2016 гг.) исследования под названием ”Я. Мир. Медиа”. Они свидетельствуют о том, что за последние десятилетия интерес эстоноземельцев к покупке и чтению книг не упал, а рухнул.

”По сравнению с началом 1980-х доля эстоноязычных покупателей книг упала почти в три раза — с 91 процента до 35%, а русскоязычных — с 76% до 23%”, — ссылается Таранд на авторов исследования Марью Лауристин и Пеэтера Вихалемма.

”Таким образом, потребность в книгах стала обратно пропорциональна наличию высшего образования, — поясняет публицист. — В Эстонии проживает 285 000 человек со степенью от бакалаврской до докторской, однако имеется только 90 000 домов с количеством книг более пятисот. Все люди с высшим образованием не живут парами, а потому следует с сожалением констатировать, что по меньшей мере в половине домов т.н. интеллигентской прослойки маловато книг. Винить в этой ситуации один только интернет не стоит”.

Наряду с уменьшением количества домашних библиотек Таранд останавливается также на сформулированном исследователями своеобразном аспекте — осовременивании домов. ”Как правило, люди улучшают свои жилищные условия, и даже с учетом т.н. открытой планировки необходимая для установки книжных полок площадь в обновлённых условиях не должна уменьшаться, — рассуждает автор мнения. — Ну не займут же эти полки слишком много пространства, так ведь?”.

В своем опроснике университетские исследователи предложили респондентам отталкиваться от 50 книг на один метр книжной полки. Другими словами, в квартиру даже с самым низким потолком поместилось бы девять полок от самого пола — то есть для хранения 500 книг понадобилось бы всего лишь чуть больше одного метра стены.

В качестве одной из причин непопулярности книг респонденты приводили их высокую стоимость. При покупке книг без каких-либо скидок стоимость метра полки составляла бы почти тысячу евро, то есть состоящая из тысячи книг библиотека обошлась бы ее владельцу в 20 000 евро.

”Как уже отмечалось ранее, подобные расходы на протяжении лет позволяли себе лишь 3% домохозяйств, в то время как на новые автомобили, цена которых сопоставима со стоимостью приличной библиотеки, жители Эстонии тратят в год гораздо более 20 тысяч, — пишет Таранд. — За 10 лет ценность авто упадёт до ноля, ценность же библиотеки может даже вырасти. Значит, потребность в передвижении несравнимо выше потребности в чтении”.

Согласно данным Департамента статистики за 2015 год каждый член семейного хозяйства потратил на покупку книг, а также газет и журналов, 40,8 евро. ”Если предположить, что половина этой суммы была потрачена на книги, и что каждое третье домохозяйство вообще покупает книги, то это означало бы пополнение книжных полок в среднем на 125 евро в год, — калькулирует Таранд. — Неважно, 6 или 15 книг было приобретено за эту сумму — при любом раскладе библиотеки должны были стабильно пополняться, и за 25 лет восстановления независимости большее число домохозяйств должно было переместиться по количеству книг в высшую категорию, но не переместилось же!”.