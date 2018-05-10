10.05.2018, 08:00

Психолог: женщина в Эстонии не рожает детей из-за низкого качества отношений

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rus.delfi.ee
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Lapsega tööl
Foto: Andres Putting

На прошедшей позавчера в честь Дня матери конференции психолог и консультант по отношениям в паре Кармен Майкалу сказала, что женщины в Эстонии хотели бы иметь больше детей, чем рождается сегодня.

Согласно исследованию на тему женского здоровья, проведенного в 2014-м году, большинство опрошенных хотели бы минимум трех детей. Основная причина, по которой женщины их не рожают — это проблемы в отношениях, сообщается в пресс-релизе.

”Моя бабушка говорила, что женщина должна рожать столько детей, сколько она сможет воспитать одна. Рассматривая то поколение, можно сказать, что был это очень разумный подход, поскольку на мужчин того времени нельзя было положиться. Многие погибли на войне или оказались сосланными в Сибирь, многие из тех, кто остался дома, начали пить и проявлять насилие, поэтому женщине оставалось надеяться только на себя”, — рассказала Кармен Майкалу в своем докладе. ”А если вы думаете, что с того времени многое изменилось, то, к сожалению, это неправда. В своей работе терапевта я сталкиваюсь с одними и теми же проблемами созависимости, измен и домашнего насилия. По статистике, 60% официальных и гражданских браков распадается, и только половина из тех, кто остался вместе, по-настоящему довольны своими отношениями. К сожалению, люди чувствуют себя в своей семье одинокими”.

”Разумеется, неудачный брак — это не только вина мужчины, было бы несправедливо так заявить. Проведенное несколько лет назад исследование мужского поведения и установок показало, что для мужчин в Эстонии важнее всего любовь, отношения в паре и дети. Но откуда же тогда берутся проблемы?”, — спрашивает Майкалу. ”К сожалению, люди не умеют сохранять свои отношения. Это не врожденный навык, он приобретается в течение жизни: пример родителей, тренинги, ценности общества — все это играет важную роль. Как мужчины, так и женщины многое могут сделать для того, чтобы их отношения были счастливыми, а семья — полноценной”.

Кармен Майкалу поделилась советами, которые пригодятся людям, находящимся на разных этапах жизни:

Молодые люди, у которых еще нет постоянного партнера:

1. делайте при выборе партнера очень осознанный выбор. Когда вы влюблены, все кажется прекрасным, но принимать решение нужно с холодной головой. Например, спросите мнение у друзей;

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2. посмотрите на то, как ваш партнер обращается с другими людьми — с мамой, с продавщицей в магазине, со своей бывшей. После периода влюбленности он также начнет обращаться и с вами. Если вы вступите в связь с сумасшедшим, то потом вам придется долго бороться с последствиями и приложить много усилий для того, чтобы выйти из этих отношений целой и невредимой.

Люди, находящиеся в отношениях:

1. партнерские отношения — это основа семьи. Вы не мама и папа, а в первую очередь партнеры друг другу, любовники.

2. сохраняйте здравомыслие и чувство безопасности для другого. Каждый хочет, чтобы его услышали, увидели, поняли. Будьте доступны друг для друга. Иногда человек чувствует, что партнер его не принимает таким, какой он есть, и постоянно критикует за его желания, мысли и мнения. Человек боится совсем потерять себя и испытывает желание сбежать из дома — отсюда возникают измены, трудоголизм, нездоровая увлеченность хобби и тд.;

3. если вы не можете справиться своими силами, обратитесь за помощью к семейному терапевту или консультанту по отношениям в паре PREP. Лучше обратиться за помощью раньше, чем позже;

4. если дела не идут так, как вы бы хотели, и вы решите все-таки расстаться, то сделайте все от вас зависящее, чтобы у ребенка сохранились отношения с обоими родителями. Биологического родителя никто не заменит;

5. дети берут пример со своих родителей: как ссориться, как любить, как справляться со стрессом, как вступать в брак и растить детей. Подумайте, какое наследие вы обеспечиваете своему ребенку для того, чтобы из него вырос хороший человек, который справится со своей жизнью и сумеет сохранить брак. В плохих отношениях вырастают дети, которые не верят больше ни в любовь, ни в брак, и не хотят даже думать о том, чтобы самим завести ребенка или вступить в долгосрочные отношения. Или возникает т.н замкнутый круг, когда дети повторяют ошибки, сделанные их родителями.

Люди в возрасте:

1. когда дети покинули дом, может возникнуть синдром пустого гнезда. Если вы до этого не смогли сохранить свои партнерские отношения, то может появиться ощущение, что вы живете с чужим человеком, с которым нет ничего общего. Тогда нужно начинать снова вкладываться в отношения и при необходимости обратиться к терапевту;

2. поддерживайте отношения своих детей, даже если партнер вашего ребенка вам не нравится.

На прошедшей вчера в Nordic Hotel Forum конференции в честь Дня матери ”Женщина — это не автомат для рождения детей” выступили большое количество общественных деятелей Эстонии: бывший мэр Таллинна Иви Ээнмаа, нотариус Прийду Пярна, владелец фабрики пианино Estonia Индрек Лауль, духовник Эрки Тамм, предприниматель Кристиан Ярван, психологи Кармен Майкалу и Маргит Эмберг. В дебатах ”Почему общество не может договориться о том, какой личной жизни оно ждет от граждан?” приняли участие экономический аналитик Хардо Паюла, журналист Барби Пильвре, руководитель MTÜ Eesti Sündimusuuringud Леа Данильсон-Ярг и журналист Марика Лиллеметс.

Конференцию организует фонд SA Väärtustades Elu, под руководством которого конференции в честь Дня матери и Дня отца регулярно проходят с 2012-го года.

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