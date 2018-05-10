Психолог: женщина в Эстонии не рожает детей из-за низкого качества отношений

”Разумеется, неудачный брак — это не только вина мужчины, было бы несправедливо так заявить. Проведенное несколько лет назад исследование мужского поведения и установок показало, что для мужчин в Эстонии важнее всего любовь, отношения в паре и дети. Но откуда же тогда берутся проблемы?”, — спрашивает Майкалу. ”К сожалению, люди не умеют сохранять свои отношения. Это не врожденный навык, он приобретается в течение жизни: пример родителей, тренинги, ценности общества — все это играет важную роль. Как мужчины, так и женщины многое могут сделать для того, чтобы их отношения были счастливыми, а семья — полноценной”.

Кармен Майкалу поделилась советами, которые пригодятся людям, находящимся на разных этапах жизни:

Молодые люди, у которых еще нет постоянного партнера:

1. делайте при выборе партнера очень осознанный выбор. Когда вы влюблены, все кажется прекрасным, но принимать решение нужно с холодной головой. Например, спросите мнение у друзей;

2. посмотрите на то, как ваш партнер обращается с другими людьми — с мамой, с продавщицей в магазине, со своей бывшей. После периода влюбленности он также начнет обращаться и с вами. Если вы вступите в связь с сумасшедшим, то потом вам придется долго бороться с последствиями и приложить много усилий для того, чтобы выйти из этих отношений целой и невредимой.

Люди, находящиеся в отношениях:

1. партнерские отношения — это основа семьи. Вы не мама и папа, а в первую очередь партнеры друг другу, любовники.

2. сохраняйте здравомыслие и чувство безопасности для другого. Каждый хочет, чтобы его услышали, увидели, поняли. Будьте доступны друг для друга. Иногда человек чувствует, что партнер его не принимает таким, какой он есть, и постоянно критикует за его желания, мысли и мнения. Человек боится совсем потерять себя и испытывает желание сбежать из дома — отсюда возникают измены, трудоголизм, нездоровая увлеченность хобби и тд.;

3. если вы не можете справиться своими силами, обратитесь за помощью к семейному терапевту или консультанту по отношениям в паре PREP. Лучше обратиться за помощью раньше, чем позже;

4. если дела не идут так, как вы бы хотели, и вы решите все-таки расстаться, то сделайте все от вас зависящее, чтобы у ребенка сохранились отношения с обоими родителями. Биологического родителя никто не заменит;

5. дети берут пример со своих родителей: как ссориться, как любить, как справляться со стрессом, как вступать в брак и растить детей. Подумайте, какое наследие вы обеспечиваете своему ребенку для того, чтобы из него вырос хороший человек, который справится со своей жизнью и сумеет сохранить брак. В плохих отношениях вырастают дети, которые не верят больше ни в любовь, ни в брак, и не хотят даже думать о том, чтобы самим завести ребенка или вступить в долгосрочные отношения. Или возникает т.н замкнутый круг, когда дети повторяют ошибки, сделанные их родителями.

Люди в возрасте:

1. когда дети покинули дом, может возникнуть синдром пустого гнезда. Если вы до этого не смогли сохранить свои партнерские отношения, то может появиться ощущение, что вы живете с чужим человеком, с которым нет ничего общего. Тогда нужно начинать снова вкладываться в отношения и при необходимости обратиться к терапевту;

2. поддерживайте отношения своих детей, даже если партнер вашего ребенка вам не нравится.