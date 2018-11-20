20.11.2018, 07:22

Психолог предупреждает родителей об опасности свободного воспитания детей: нельзя относиться к учителям как к обслуживающему персоналу

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rus.delfi.ee
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Психолог предупреждает родителей об опасности свободного воспитания детей: нельзя относиться к учителям как к обслуживающему персоналу
FOTO: Marko Mumm

Психолог-консультант Тойво Нийберг, являющийся большим сторонником свободного воспитания, но не пропагандистом неправильного свободного воспитания, объясняет современным родителям на страницах ”Учительской газеты”, что в результате отношения к учителям как к обслуживающему персоналу их дети превратятся когда-то в сорокалетних ”бебяшек”, которые будут истерить как трёхлетние малыши, бесстыдно перекладывать ответственность на других и манипулировать окружающими.

Родители проводят чрезвычайно много времени на работе, чтобы обеспечить своих чад всем, чего они только не пожелают. Еще они утверждают, что одной из функций школы является воспитание детей: ”Мы их настрогали, пускай теперь детский сад и школа сделают из них людей по нашим лекалам”.

Сейчас работники детских садов и школ зачастую вынуждены играть роль обслуживающего персонала, чего им на самом деле нельзя и не дóлжно делать. Характер ребенка формируется в течение первых четырех лет жизни, и именно в этот период им позволяют делать всё, что они хотят, поскольку ”они ведь ещё маленькие”.

Их не наказывают, хотя именно в этом возрасте их нужно серьезно развивать и воспитывать. Процесс роста ребенка можно измерить в килограммах и сантиметрах, поскольку мы имеем дело с количественным изменением. Развитие же считается в биологии качественным изменением, которое тяжело измерить. Чтобы ребенок стал человеком, родители должны будут потратить кучу времени, проявить выдержку, научиться выслушивать ребенка и окружить его любовью. Другими словами, воспитателем в детском учреждении является, прежде всего, повариха, а за развитие отвечает всё же учитель.

Дома родители должны одновременно воспитывать и развивать. Воспитанием ребенка нужно заниматься с самого рождения, не надеясь на школу или на то, что ”нет мудрее педагога, чем наша собственная жизнь”. Разница между воспитанностью и невоспитанностью огромна, однако её предпочитают не замечать.

Свободное воспитание и воспитание вольное

Представители современного поколения все чаще наказывают своих детей отсутствием у самих себя какого-либо представления об их развитии и воспитании, а также системного и дифференцированного подхода. Зачастую родители называют это свободным воспитанием, с чем оправданно не соглашаются люди постарше.

Сейчас в обществе широкую популярность снискало свободное воспитание. Я не могу поставить знак равенства между свободным воспитанием и невоспитанностью, но грань между ними все-таки весьма тонкая. Правильное свободное воспитание ограничивает и направляет ребенка, который является более или менее равным партнером родителей. С ним считаются, однако не позволяют ему сесть на их шею.

Посмотрите на только что родившегося малыша, котенка или тюлененка — они настолько милы и невинны, что их так и хочется обнять! По сути, каждая появляющаяся на свет кроха невинна и не способна нести ответственность. Тем не менее, никто не рождается чистым листом, как может показаться с виду. Тысячелетия оставляли в генетическом коде много того, чего там могло бы и не быть или чего там могло бы быть гораздо больше.

Людские желания и воля — это удивительные вещи, которые в генетическом коде не так-то и просто найти и которые каждому человеку приходится в течение всей жизни обнаруживать у себя самим. Животных природа наделила всевозможными инстинктами и навыками, людей же — свободой воли и желанием тянуться к вершинам, пойти окольным путем или пустить свою жизнь прямо под откос.

Сдается мне, что любое желание в этом мире имеет три составляющие: наличие мотивации и стремления к успеху; ограничивающие их мораль и установленные нормы поведения; креативность, которая часто приводит к отрицанию правил и разрушению стереотипов (один открыл атом, а другой изобрел атомную бомбу). Связующим элементом и венцом всех этих слагаемых является волевой поступок, который даёт человеку либо положительный, либо отрицательный опыт. У всех этих качеств есть подводные и надводные рифы, которые могут пустить на дно кораблик чьей-то жизни даже в относительно хорошую погоду.

В то же время у каждого человека, народа, национальной группы, культуры и эпохи есть свои потребности, которые стороннему наблюдателю могут показаться абсолютно абсурдными и смехотворными. В глазах своих детей мы, родители, являемся носителями этих ценностей. Каждый ребенок (кстати, и детеныш животного тоже) следит за действиями своих родителей, оценивает их и ждет объективной оценки своих поступков тоже.

ТОП

Думаю, что первым таким абсурдным с точки зрения ребенка актом воли является приучение его ходить на горшок. В диалоге с самим собой это выглядело бы как-то так: однажды родители стянут с меня штаны, заставят сесть на какое-то жестяное или пластмассовое ведро, а сами будут с блеском в глазах повторять: а-а, а-а, а-а… Боже мой, какое притеснение и насилие! Да и вообще, зачем мне ходить на горшок, если какать в штаны с каждым месяцем всё теплее, суше и безопаснее? Знаете что, дорогие родители, садитесь сами на этот свой горшок!

Потом они начинают требовать, чтобы дети здоровались, запрещают им пукать, чавкать и разговаривать за обеденным столом, заставляют запихивать еду в рот при помощи какой-то дурацкой ложки (рукой было бы наполовину быстрее!), к которой потом добавятся ещё и вилка с ножом. Ну, послушайте, у каждой вещи есть же свой человеческий предел!

Таким образом, желания детей и родителей зачастую вступают друг с другом в противоречие. Пришедший к нам из Америки страх перед притеснением детей и уличная реклама в стиле ”мишка видит” влияет, прежде всего, на тех родителей, которые ищут оправдания уходу от ответственности за воспитание ребёнка или же, наоборот, хотят обеспечить ему беззаботное ”розовое детство”. Ребенка даже в детский сад боятся отправить, потому что чему он там научится — как драться, материться и делать еще бог знает что? И что еще хуже, его прямо-таки заставляют там днем спать, а по утрам есть гречневую кашу!

Принцип свободного воспитания как раз в том и заключается, что детей оставляют в покое, но их не оставляют одних. Они все-таки находятся под бдительным присмотром родителей. Это единое понимание мира, а также уважение по отношению к ребенку и скрывающимся в нем способностям. Ему не навязывают своих желаний и несбывшихся мечтаний, а позволяют строить свою собственную жизнь.

Родители для них словно дорожные указатели и в их присутствии они могут чувствовать себя свободно. Для них не устанавливаются определёенные рамки поведения, они могут быть свободными и счастливыми, а также самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Если ребенок спотыкается, то ему дают упасть и разбить коленку. В следующий раз он будет на собственном опыте знать о том, что надо смотреть себе под ноги, а иначе снова будет больно.

Социальный малыш

Научить ребенка вежливости и хорошим манерам означает уменьшить беспокойство родителей по поводу его непослушности, нерешительности или непредприимчивости. Такие дети лучше справляются в детском саду и школе, они желанны почти в любом обществе и умеют по достоинству ценить все лучшее в жизни.

У человека три возраста: астрономический, который берет свое начало с момента рождения и прописан во всех важных удостоверениях личности; биологический, который зависит от физических и интеллектуальных способностей человека, а также от его социального статуса; социальный же возраст ему приписывают чужие люди, с которыми он не знаком.

Неестественно, когда человек, которому несколько десятков лет, ведет себя как трех- или четырехлетний ребенок. Причем именно потому, что его не научили вести себя по-человечески, то есть социально адаптироваться и считаться с другими. В то же время психически он абсолютно здоров — настоящий такой социальный малыш.

Хулиганская культура

В течение последних 10-15 лет одна эпидемия бродит по Европе и Америке — невоспитанность, она же хулиганская культура. Детские и подростковые банды бродят по улицам, беспокоят ближних, обижают младших и забирают у них деньги или вещи. Не умея себя прилично вести и будучи невежливыми и непочтительными по отношению к другим, такие дети становятся наказанием для учителей. Родители же обвиняют в наличии у детей недостатков именно школу. Культура подонков стала плодом свободного воспитания, которое начало распространяться по всему миру с 1960-х годов. Оно игнорировало простейшее правило предшествующих поколений — ребёнка воспитывают до трех-четырех лет, а всё, что после, является продолжением былого или исправлением ошибок.

Обусловленная невоспитанностью гиперактивность и неспособность сконцентрироваться имеются у 30% учащихся. Неправильное свободное воспитание дало нам испорченные плоды — в школы приходит все больше детей, от которых дома ничего не требуют, которые не умеют нести ответственность и которые не приучены выполнять домашние работы. Худшее наказание для ребенка — это когда им не занимаются. Его нужно всему научить, будучи самому примером для подражания, у которого слова совпадают с действиями, а не наоборот.

Наблюдая за современным обществом и молодым поколением, от удивления просто открывается рот. Молодежь совершенно непочтительна и невоспитанна. Дети могут сказать родителям то, что им заблагорассудится, и делают, что хотят. Уважение по отношению к учителям и чужим людям тоже отсутствует. Они ругаются матом, занимаются вандализмом, портят государственное имущество, разбивая уличные фонари и переворачивая мусорные баки. Они пьют и курят, считая, что это абсолютно в порядке вещей.

Неправильное свободное воспитание (т.е. невоспитанность) или же неправильное понимание родителями его сути приносит все более горькие и крупные плоды. Мат, распространенный среди подростков, а особенно среди девочек, стал настолько обыденным явлением, что на него даже внимание не обращают. Походите по улицам Таллинна с широко раскрытыми глазами и ушами, прокатитесь на общественном транспорте или побывайте в местах скопления молодежи. В ходе проведённого пару лет назад исследования выяснилось, что грязнее всего матерятся именно девочки подросткового возраста.

Причины популярности в обществе мата не стоит даже выяснять, потому что уже почти полвека назад исследование на эту тему провели японцы. Тамошние ученые пришли к выводу, что чем в большем кризисе находится то или иное общество или социальная группа, тем популярнее мат и психологическое насилие (навешивание ярлыков, распространение сплетен, написание анонимных доносов и пр.). Следовательно, эстонское общество в целом пребывает в моральном кризисе или стоит на его пороге.

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