Психолог предупреждает родителей об опасности свободного воспитания детей: нельзя относиться к учителям как к обслуживающему персоналу

Представители современного поколения все чаще наказывают своих детей отсутствием у самих себя какого-либо представления об их развитии и воспитании, а также системного и дифференцированного подхода. Зачастую родители называют это свободным воспитанием, с чем оправданно не соглашаются люди постарше.

Сейчас в обществе широкую популярность снискало свободное воспитание. Я не могу поставить знак равенства между свободным воспитанием и невоспитанностью, но грань между ними все-таки весьма тонкая. Правильное свободное воспитание ограничивает и направляет ребенка, который является более или менее равным партнером родителей. С ним считаются, однако не позволяют ему сесть на их шею.

Посмотрите на только что родившегося малыша, котенка или тюлененка — они настолько милы и невинны, что их так и хочется обнять! По сути, каждая появляющаяся на свет кроха невинна и не способна нести ответственность. Тем не менее, никто не рождается чистым листом, как может показаться с виду. Тысячелетия оставляли в генетическом коде много того, чего там могло бы и не быть или чего там могло бы быть гораздо больше.

Людские желания и воля — это удивительные вещи, которые в генетическом коде не так-то и просто найти и которые каждому человеку приходится в течение всей жизни обнаруживать у себя самим. Животных природа наделила всевозможными инстинктами и навыками, людей же — свободой воли и желанием тянуться к вершинам, пойти окольным путем или пустить свою жизнь прямо под откос.

Сдается мне, что любое желание в этом мире имеет три составляющие: наличие мотивации и стремления к успеху; ограничивающие их мораль и установленные нормы поведения; креативность, которая часто приводит к отрицанию правил и разрушению стереотипов (один открыл атом, а другой изобрел атомную бомбу). Связующим элементом и венцом всех этих слагаемых является волевой поступок, который даёт человеку либо положительный, либо отрицательный опыт. У всех этих качеств есть подводные и надводные рифы, которые могут пустить на дно кораблик чьей-то жизни даже в относительно хорошую погоду.

В то же время у каждого человека, народа, национальной группы, культуры и эпохи есть свои потребности, которые стороннему наблюдателю могут показаться абсолютно абсурдными и смехотворными. В глазах своих детей мы, родители, являемся носителями этих ценностей. Каждый ребенок (кстати, и детеныш животного тоже) следит за действиями своих родителей, оценивает их и ждет объективной оценки своих поступков тоже.

Думаю, что первым таким абсурдным с точки зрения ребенка актом воли является приучение его ходить на горшок. В диалоге с самим собой это выглядело бы как-то так: однажды родители стянут с меня штаны, заставят сесть на какое-то жестяное или пластмассовое ведро, а сами будут с блеском в глазах повторять: а-а, а-а, а-а… Боже мой, какое притеснение и насилие! Да и вообще, зачем мне ходить на горшок, если какать в штаны с каждым месяцем всё теплее, суше и безопаснее? Знаете что, дорогие родители, садитесь сами на этот свой горшок!

Потом они начинают требовать, чтобы дети здоровались, запрещают им пукать, чавкать и разговаривать за обеденным столом, заставляют запихивать еду в рот при помощи какой-то дурацкой ложки (рукой было бы наполовину быстрее!), к которой потом добавятся ещё и вилка с ножом. Ну, послушайте, у каждой вещи есть же свой человеческий предел!

Таким образом, желания детей и родителей зачастую вступают друг с другом в противоречие. Пришедший к нам из Америки страх перед притеснением детей и уличная реклама в стиле ”мишка видит” влияет, прежде всего, на тех родителей, которые ищут оправдания уходу от ответственности за воспитание ребёнка или же, наоборот, хотят обеспечить ему беззаботное ”розовое детство”. Ребенка даже в детский сад боятся отправить, потому что чему он там научится — как драться, материться и делать еще бог знает что? И что еще хуже, его прямо-таки заставляют там днем спать, а по утрам есть гречневую кашу!

Принцип свободного воспитания как раз в том и заключается, что детей оставляют в покое, но их не оставляют одних. Они все-таки находятся под бдительным присмотром родителей. Это единое понимание мира, а также уважение по отношению к ребенку и скрывающимся в нем способностям. Ему не навязывают своих желаний и несбывшихся мечтаний, а позволяют строить свою собственную жизнь.

Родители для них словно дорожные указатели и в их присутствии они могут чувствовать себя свободно. Для них не устанавливаются определёенные рамки поведения, они могут быть свободными и счастливыми, а также самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Если ребенок спотыкается, то ему дают упасть и разбить коленку. В следующий раз он будет на собственном опыте знать о том, что надо смотреть себе под ноги, а иначе снова будет больно.

Социальный малыш