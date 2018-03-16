Психолог об отношениях Нечаевой и Пярнаметса: ее лишили прав человека и представляют как породистую собачонку

Комментируя в Kroonika интервью возлюбленного певицы Элины Нечаевой Давида Пярнаметса, психолог Атали Стахлман советует женщине как можно быстрее реализовать себя, потому что отношения уже сейчас не совсем здоровые. Сама Нечаева называет предположения психолога абсурдными.

Стахлман зазывает странным отсутствие в отношениях искры. ”Давид сказал, что у них не было страсти. Возникает вопрос: что связывает 41-летнего и 26-летнюю, если даже искры не наблюдается? Наличие страсти естественно для начала любых отношений. Это часть фазы влюбленности. Но если в отношениях, которые длятся менее полугода, нет страсти, то мне хотелось бы знать, что это за фаза?”, — рассуждает специалист.

”Давид использует метафору, что не намерен запирать Элину в золотую клетку. На самом деле в его речи все указывает на то, что именно это он и сделает. Они живут у него, на всем готовом. Элина, молодая женщина, переезжает в чей-то дом, который, может, даже обставлен его бывшей женой”, — продолжает психолог.

”Все предложения, в которых Давид использует слово ”мы”, на самом деле отражают его собственные ожидания”, — заверяет она и отмечает, что мужчина контролирует все аспекты жизни своей возлюбленной.

”Давид представляет Элину как породистую собачку, перечисляя все ее школы, достижения и качества. Ни одного слова о ее красоте, харизматичности и невероятном голосе. Ни одного слова об Элине как о женщине и ее невероятных женских качествах”.

”Я вижу, что уже сегодня это психологическое насилие. Элину лишили прав человека”, — заявляет специалист.

Сама Нечаева в своем Instagram назвала предположения психолога абсурдными. ”У меня такое чувство, что журналисты сошли с ума и живут в своих собственных фантазиях негатива и несчастий, которые и сервируют народу. Это полный абсурд. Мне было бы стыдно писать такие глупости”, — написала певица.