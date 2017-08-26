Психолог: эстонские школьники лечатся от стресса и депрессии даже во время летних каникул

В Эстонии 50,4% школьников сталкивалась с перегруженностью учебой и 26% испытали на себе эмоциональное выгорание. Стресс, тревожность, депрессия, бессонница и неспособность учащихся сконцентрироваться – обыденная практика для клинических психиатров и психотерапевтов, причем даже в свободные от учебы летние месяцы.

В реальности происходящего читателей ”Учительской газеты” заверила психолог Инга Гринберг, практикующая в центре психиатрии и психотерапии ”Sensus”. По ее словам, в международных исследованиях отмечается, что школьники Эстонии хоть и умны, но вместе с тем испытывают колоссальные перегрузки и находятся на грани выгорания. Согласно отчету о человеческом развитии Эстонии, 70% учащихся уверены в чрезмерности учебной нагрузки, 67% чувствуют постоянную усталость, а 33% вообще не хотят посещать школу. Результаты исследований в области здорового образа жизни демонстрируют динамику роста проблем с психикой среди школьников Эстонии.

Весной 2016 года рабочая группа Таллиннского университета провела среди учащихся гимназий опрос, в котором принял участие 1281 ученик из 30 школ. Выяснилось, что риску выгорания подвержены в большей степени двенадцатиклассники, а жалоб на перегруженность учебой поступает больше всего со стороны одиннадцатиклассников.

По сравнению с юношами девушки чувствуют себя более подверженными усталости от учебы и эмоциональному выгоранию. Причиной тому — повышенная ответственность: готовность учиться часами и выкраивать дополнительное время на перфектное выполнение заданий. ”Первым звоночком для педагогов может служить повышенная ориентированность гимназисток на результат, конкуренцию и академический успех, чему во многом способствует сфокусированная на результативности система оценивания, — отмечает Гринберг. — Понимание этого могло бы помочь сбалансировать ритмы каждодневной учебы гимназистов и гимназисток, более часто применять групповые методы работы по принципу гендерного смешения, чаще вести уроки в форме дискуссий, придавая таким образом большее значение процессу учебы, а не только результатам”.

Принявшие участие в опросе гимназисты учились в среднем 46 часов в неделю, т.е. их нагрузка на шесть часов превышала установленную законом максимальную трудовую нагрузку взрослого человека. Помимо этого гимназисты учатся и по выходным. По их мнению, выходов из тупиковой ситуации несколько: ”Возможность предметов по выбору”, ”Посильная учебная нагрузка”, ”Уменьшение объема домашних заданий”, ”Оценивание по способностям” и ”Сокращение продолжительности школьного дня”.

Также рабочая группа Таллиннского университета поинтересовалась у гимназистов, насколько на их душевное состояние оказывают влияние ежегодно публикуемые рейтинги успешности школ. Выяснилось, что ученики школ-лидеров тратили на учебу в среднем на треть больше времени, демонстрируя в то же время высокую стрессоустойчивость. Другими словами, большее количество учебных часов не означает автоматически повышенного риска выгорания. Наибольшую же загруженность учебой испытывали ученики школ, не входящих в рейтинг лучших.

Авторы исследования отмечают, что школьники Эстонии хотят учиться, однако без антидепрессантов или стимуляторов. Решением противоречия могло бы стать изменение понимания обучения и концентрация всей школьной жизни на самих учащихся.