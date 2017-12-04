Психолог: дети замечают больше, чем думают родители

По словам клинического детского психолога Марианы Сакснийт, которая за свою работу в области профилактики и предупреждения насилия получила в этом году почетную награду от Президента Республики и Министерства юстиции, от детей невозможно скрыть царящее в отношениях родителей насилие, сообщается в пресс-релизе.

Сакснийт, ежедневно работающая с детьми, пережившими жестокое обращение или насилие в семье, признается, что часто матери предпочитают совсем не говорить о происходящем, и таким образом, уберечь детей.

”От ребенка невозможно скрыть того, что творится в семье. Взрослые занимаются самообманом, не желая признавать наличие проблемы и пытаясь уберечь детей. В ходе терапии практически всегда выясняется, что ребенок молчаливо ждал, чтобы с ним честно поговорили о проблеме. Если родители этого не делают, то дети начинают представлять происходящее в еще более мрачных красках. Возможность, наконец, поговорить с кем-нибудь позволяет им испытать чувство облегчения”, — рассказала работающая в Тарту Сакснийт.

Действующее в Тарту недоходное объединение MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus (Тартуский женский опорный центр-приют) можно назвать воротами в новую жизнь для многих женщин и детей этого региона. Ежегодно организация помогает сотням женщин и детей из Тарту, Пылва, Выру, Вильянди, Раквере и других уголков Эстонии в их нелегком пути по избавлению от насильственных отношений.

Руки помощи

Работающая в Тартуском женском опорном центре-приюте Сакснийт довольно часто встречает семьи, где сложный клубок отношений запутался уже настолько, что никто не в состоянии подумать о благополучии детей. Жертва не может, а обидчик не хочет! Средств, выделяемых государством на борьбу с семейным насилием, хватает лишь на оказание услуг первого уровня — размещение и первичную кризисную консультацию.

”Остальные необходимые мероприятия — психотерапия, юридическая и психологическая консультация — остаются без финансовой поддержки и зависят от помощи добрых людей и предприятий-спонсоров”, — добавила Сакснийт.

Психолог также призналась, что к счастью, наше общество стало всё отчетливее осознавать эту проблему, и разные партнеры стали более эффективно инвестировать в нашу деятельность.

”Например, в ресторанах McDonald’s в ноябре проходила благотворительная кампания под названием McHappy Day. Благодаря пожертвованиям, собранным в рамках этой кампании, как раз и будет оказана поддержка детям, ставшим свидетелями семейного насилия”, — привела она пример.

В рамках кампании McHappy Day в течение ноября можно было приобрести браслеты, доход от продажи которых будет перечислен в конце года четырем региональным центрам поддержки: Ныммескому приюту матери и ребенка в Таллинне, Ида-Вирумааскому центру поддержки и приюту для женщин в Йыхви, Тартускому женскому опорному центру-приюту и Центру поддержки женщин в Пярну.

Терапия поможет

Основная часть собранных средств будет направлена на психологическую помощь детям, ставшим свидетелями семейного насилия или пережившим его на своем опыте.

”Порой, быть свидетелем насилия в семье — более травмирующий опыт, чем испытать его на себе. Часто дети начинают испытывать преувеличенное чувство вины и ответственности, что не смогли защитить своего родителя, который подвергся насилию. Это может привести к ситуации, когда ярость ребенка обратится против жертвы. В ситуации, когда ребенок видит разъяренного отца и окровавленную маму, он теряет для себя сразу оба надежных объекта привязанности”. Поэтому Сакснийт придерживается позиции, что эффективнее всего работает модель, которую используют в Женском опорном центре-приюте: психологическую помощь получают одновременно и взрослая жертва, и его или её дети. Кроме того, оказывается юридическая помощь, вплоть до представления в суде”, — рассказала Сакснийт.

Психолог доволен своей работой, если искавший помощи человек нашел и получил нужную поддержку. По ее словам, люди, живущие в атмосфере насилия, зачастую сами не видят выхода и даже не верят, что решение их проблемы в принципе существует.

”В результате многих лет работы я могу с радостью утверждать, что жившие в атмосфере насилия женщины и дети смогли выбраться из этого порочного круга и идти дальше по жизни, будучи в безопасности. До нас доходит всё больше случаев насилия в семье и жестокого обращения с детьми. Я уверена, это вызвано в первую очередь тем, что люди стали более осведомлены о проблеме и о том, какие существуют возможности для получения помощи — так мы сможем сделать всё возможное, чтобы т. н. ”забытых жертв” становилось как можно меньше”, — добавила она.