Психолог: чуткий родитель — помощник в выборе кружка по интересам

Каждый родитель хочет самого лучшего для своего ребенка. В то же время все понимают, что детям нужно развиваться, и тут на помощь родителям приходят многочисленные кружки по интересам для детей совершенно разных возрастов.

И здесь появляются некоторые вопросы: в каком возрасте лучше отдать ребенка на дополнительные занятия; какого рода занятия лучше — спорт или, например, языки — и, вообще, обязательно ли водить ребенка в какие-либо кружки?

Мы поговорили на эту тему с магистром психологии, психологом-консультантом, консультантом по карьере Светланой Нефедкиной.

Каковы плюсы и минусы в посещении кружков по интересам?

В том, что ребенок занимается в кружках по интересам, или спортивных секциях, есть много плюсов: расширение круга общения, развитие способностей ребенка, организация интересного и полезного для ребенка досуга, укрепление веры в себя через успехи, развитие способности переживать неудачи, через свои промахи и многие другие. Минусы начинаются тогда, когда начинается ”гонка”, когда естественное желание родителей развивать своих детей оборачивается психологической или физической перегрузкой. Поэтому нагрузку надо распределять очень аккуратно, чтобы не забирать у ребенка детство с его радостными играми и занятиями.

В каком возрасте лучше отдать ребенка в кружок и почему?

На мой взгляд, можно начинать заниматься в кружках с возраста 4-5 лет. Как известно, основная ведущая деятельность дошкольного возраста — игра. Имитируя посредством игры человеческие отношения и все, что он наблюдает в окружающем мире, ребенок развивается на всех уровнях, через игру создается зона его ближайшего развития. Поэтому времени для игры должно быть достаточно. Пока у ребенка идет период спонтанного творчества, не стоит торопиться с кружками (он продолжается до возраста примерно 5 лет), гораздо важнее обеспечить ему такую среду, которая поможет реализоваться и развиваться его творческим способностям.

Какого рода кружкам отдавать предпочтение?

Если прислушиваться, присматриваться к своему ребенку, то можно заметить, что его интересует, от чего он воодушевляется, что у него хорошо получается. Исходя из этого можно выбрать направление для занятий по интересам. ”По интересам” — здесь и кроется ответ на этот вопрос. Ребенку должно быть интересно то, чем он занимается. Когда интересно, тогда есть и удовольствие от процесса занятий и желание добиться хорошего результата. Можно попробовать несколько разных кружков, чтобы в итоге выбрать, к чему больше лежит душа у ребенка, что у него лучше получается. Ведь маленькому человечку трудно понять, и тем более еще сказать, чем он хотел бы заниматься. Чуткий родитель в этом выборе — главный помощник.

Подытожить слова психолога хочется следующим: не стоит торопиться с дополнительными занятиями для ребенка, ведь в детском саду и так занимаются и гимнастикой, и рисованием, и музыкой, как минимум; не стоит воплощать свои несбывшиеся мечты в ребенке и заставлять заниматься тем, что интересно вам, а не ребенку; ну и, конечно, нужно соблюдать золотую середину в количестве разных кружков и времени, проведенном на них и не впадать в крайности, занимая все время ребенка кружками или, наоборот, вовсе ничем не занимаясь. Все-таки, ребенок есть ребенок, его нужно развивать, при этом, не лишая беззаботного детства.