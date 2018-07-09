09.07.2018, 13:50

Психиатр о застрявших в пещере мальчиках: если бы они не были футболистами, то кто-нибудь бы уже умер

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rus.delfi.ee
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Психиатр о застрявших в пещере мальчиках: если бы они не были футболистами, то кто-нибудь бы уже умер
Foto: Tham Luang Rescue Operation Center, AP

По мнению психиатра Юри Эннета, таиским мальчикам-футболистам продержаться в затопленной пещере помог именно спортивный командный дух, поддержка взрослого тренера и предыдущий опыт с пещерами.

”Если бы это были другие люди, например, приехавшие на экскурсию, то все было бы намного хуже. К этому времени кто-нибудь бы уже умер. Важность чувства сплоченности и совместной работы недооценено. Это сильно помогает людям и вне пещер”, — сказал Эннет Delfi.

Специалист отмечает, что темнота в пещере направляет фантазию в негативное русло. Пугает и вода, а также отсутствие информации извне.

По оценке Эннета, мальчики должны оправиться достаточно быстро и дополнительного лечения им не потребуется. ”Скорее всего, их просто проверят и облегчат некоторые симптомы. Если до этого ребенок ничем не болел, то на следующий день его отпустят”, — предположил он.

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