Псевдонаука: хочет ли Эстония оставаться в таком топе?

Раньше было очень почетным говорить, что мы — читающая нация. Теперь нужно обязательно уточнять: а что именно читают наши граждане? Не так давно выяснилось, что топовая литература в Эстонии — это книги от магов, чародеев и людей с якобы медицинскими знаниями. Это книги, в которых пишут, как лечить рак при помощи самовнушения, книги, которые рассказывают о том, что врач не поможет при болезнях, нужно просто думать позитивно. Есть еще все-таки книги и для тех, кто все-таки заболел, тогда литература предлагает лечиться содой, уксусом, лимонным соком и керосином. Рецептов в этих книгах море, выбор огромный, научных знаний — ровно ноль, да разве же они нужны? Научные знания скучные — не универсальные, не обещают чудес и моментального выздоровления. То ли дело сода — упаковка стоит дешево, а лечить можно все, от аллергии у детей, молочницы у женщин до раковой опухоли у соседа. И не важно, что женщины содой наносят себе ожоги и потом долго не могут восстановиться, это же детали, кого они волнуют.